Projeto social vai sortear camisa oficial do Vasco

O projeto social ‘Atletas de Cristo’ vai sortear uma camisa oficial do Vasco autografada por jogadores do elenco cruz-maltino no dia 19 deste mês. A rifa, que custa R$ 10, tem o objetivo de arrecadar fundos para realizar uma grande confraternização entre todos os núcleos do programa espalhados pelo Amazonas, que atende cerca de 1,5 mil crianças em diversos municípios.

O coordenador do projeto no Estado, Lúcio da Silva, explicou que conseguiu a camisa com o atual comandante do Vasco, Jorginho, quando o clube passou por Manaus para enfrentar o Londrina, no dia 8 do último mês. Com o autógrafo de 18 atletas e do próprio treinador, ele afirmou que conhece o ex-jogador desde de a época em que vestia a camisa do América-RJ.

“O nosso projeto trabalha formando cidadão. Se vai sair um jogador daqui é uma questão extra. O Jorginho é meu amigo há 30 anos, antes mesmo de atuar com a camisa do Flamengo e se sagrar tetracampeão mundial com a seleção brasileira. Gostaria de clamar a nação vascaína em Manaus, para ajudar comprando rifa, o que vai financiar a vinda de 300 crianças do interior à capital para disputar a Copa dos Campeões do projeto”, declarou Silva.

O sorteio vai acontecer no dia 19, às 9h, no campo de areia do Balneário do Sesc, localizado na avenida Constantinopla, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital. As rifas podem ser adquiridas na Ótica Manauense, na rua Rui Barbosa, e no Salão Maranhão, na rua Lima Bacuri, ambas localizadas no Centro de Manaus. Outra forma de concorrer à camisa é entrando em contato pelos telefones 99413-8573 e 99177-1370.

Segundo o coordenador do projeto, o ‘Atletas de Cristo’, assim como grande parte dos projetos sociais, utiliza o esporte como ferramenta para afastar os jovens da criminalidade. Silva avisou que a partir do próximo mês abre as inscrições para quem deseja matricular o filho nas atividades do programa, que tem vários núcleos espalhados por toda Manaus.

André Tobias

Jornal EM TEMPO