Projeto social promove aulas de ginástica rítmica e artística gratuitamente em Manaus

A amazonense Bianca Maia é um ícone da ginástica brasileira com conquista de medalha em Pan-Americano. Com o intuito de encontrar novas ‘Biancas’, um projeto social patrocinado pela Caixa Econômica Federal e coordenado pela Federação Amazonense de Ginástica (FAG) tem promovido aulas gratuitas do esporte para crianças de sete a 12 anos. Os treinos são realizados no ginásio poliesportivo do Conjunto Eldorado, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a presidente da (FAG), Ártemis Soares, o projeto atende tem mais de cem crianças e já foram descobertos talentos, que inclusive, participam de competições nacionais.

“Trabalhamos com a iniciação. As crianças ficam aqui dois três anos praticando, então chega um momento que elas ganham condicionamento para competir, daí então elas passam a competir pela sua escola, onde deve receber a orientação de algum professor ou de alguma associação de escola que trabalhe com ginástica,” conta Ártemis.

Ainda segundo Ártemis, a abertura que se dá para a prática do esporte é o mais importante, uma vez que a ginástica é um esporte caro, o e nem sempre as escolas e clubes têm condições de comprar os materiais de treino.

Para a pequena Sofia Galhardo, de seis anos, que há dois faz parte do projeto, seu maior sonho é participar de competições nacionais representando o país.

“Eu sonho em ser a melhor ginasta do Amazonas, ir para as Olimpíadas representando o Brasil”, conta empolgada.

Virada Sustentável

A Virada Sustentável que aconteceu no fim de semana serviu para divulgação do trabalho desenvolvido pela FAG, onde os alunos puderam mostrar o trabalho de ginástica rítmica e artística do projeto.

No evento, pela parte da manhã, alunos da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) fizeram uma apresentação de dança com tecidos, e pela parte da tarde, foram realizadas oficinas para as crianças, com intuito de passar conhecimento sobre os equipamentos de ginástica rítmica.

Para coordenadora do projeto ‘Virada Sustentável’ do conjunto Eldorado, Ketila Araújo, a FAG teve a oportunidade de levar conhecimento sobre o esporte para mais pessoas do bairro.

“Nesse momento precisamos de divulgação do esporte, queremos apresentar a ginástica para a cidade de Manaus, porque é um projeto onde as crianças treinam muito, e queremos que a cidade conheça essa ginástica. São crianças novas que estão iniciando um projeto e começam a enxergar a vida, a sociedade com outros ares com expectativas para o futuro”, disse.

Por Henderson Martins