Projeto social leva capacitação e acesso à arte para comunidade em Figueiredo

Mais de 100 crianças e jovens que vivem na comunidade Rumo Certo, localizada no Km da BR-174, em Presidente Figueiredo, foram matriculadas em cursos oferecidos pelo Conselho Municipal de Atenção à Juventude (CMAJ). O projeto, criado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc), foi implantado com o objetivo de incentivar a cultura e desenvolver atividades socioeconômicas dentro da comunidade.

Conforme a Semasc, ao longo deste semestre, serão ministradas aulas de inglês, informática, violão, bateria, teclado e dança contemporânea, além de reforço nas disciplinas de português e matemática. Os alunos também contarão com atividades esportivas de luta como karatê e jiu-jítsu.

O projeto irá atender também o público da terceira idade com aulas de artesanato e gastronomia. “O CMAJ já havia sido implantado na sede do munícipio e agora conta com um anexo no Rumo Certo. A intenção é que o projeto se estenda para as outras comunidades rurais de Presidente Figueiredo”, afirmou Ariones Silva, titular da Semasc.

Inauguração

A solenidade de inauguração do projeto contou com a presença do prefeito Romeiro Mendonça (PDT), do vice-prefeito, Mário Abrahão (PDT), além de secretários que compõem o Executivo Municipal. Na ocasião, os moradores puderam prestigiar apresentações musicais de um quinteto instrumental, composto por um violonista, saxofonista, trombonista, trompetista e percussionista.

“Fiquei muito emocionada. Era tudo que a gente precisava. Esperamos esse momento por muitos anos e, graças a Deus e à nova gestão, nossos jovens e crianças terão oportunidade de novos aprendizados”, disse a moradora Adelice Nunes Freitas.

Com informações da assessoria

