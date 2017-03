Projeto reajusta alíquota da Previdência do Estado

A contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais e pensionistas sofrerá um reajuste em 2018, passando para uma alíquota de 12% e, a partir de 2019, o percentual subirá para 14%. Atualmente, essa cobrança é de 11%. A proposta é do governo do Estado e será encaminhada na próxima semana para análise e votação na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam).

A mensagem governamental em forma de projeto de lei pretende modificar a Lei Complementar n° 30, de 2001, que dispõe sobre o Regime Próprio da Previdência do Estado e modifica os planos e benefícios dos custeios, aumentando a alíquota de contribuição incidente sobre a remuneração, subsídios, proventos ou benefícios pagos. Para especialistas no direito tributário, a proposta do governo é reflexo da reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional e tem como objetivo principal garantir o equilíbrio financeiro do instituto previdenciário.

Conforme o secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Jorge Jatahy, a proposta atende ao acordo assinado pelo governador José Melo (Pros) com o governo federal, isso nos moldes da reforma que já tramita em nível federal.

“O Estado do Amazonas pretende elevar o percentual da contribuição do servidor dos atuais 11% para 14% até 2019. Da mesma forma pretende elevar a contribuição patronal (do Estado), visando sanear o déficit existente hoje”, explicou Jatahy.

Além deste projeto de lei que altera o percentual da contribuição previdenciária dos servidores e pensionistas do Estado, o governo vai enviar, também, na próxima semana, um pacote com mais 17 mensagens para apreciação e votação na Assembleia Legislativa. Um dos destaques é a mensagem 008/2017, que prevê a ampliação de 5% para 10% o limite de destinação para o custeio de atividades administrativas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Outra mensagem que deve ser debatida na sessão da próxima terça-feira é a que altera os dispositivos da Constituição do Estado do Amazonas para instituir, a partir de 31 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2027, o novo regime fiscal, em que fixa limites de despesas individualizadas para despesas correntes do Poder Executivo, incluído a administração direta, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes do Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), do Poder Judiciário, do Ministério Público do Estado (MPE-AM) e da Defensoria Pública (DPE-AM).

“Com o novo regime fiscal, as despesas correntes em cada exercício não poderão exceder, no âmbito de cada Poder, o respectivo montante da despesa corrente realizada dos últimos 12 meses encerrados do exercício corrente da elaboração da lei orçamentaria”, segundo especifica o texto da proposta.

Para garantir que todas as receitas do Poder Executivo sejam arrecadadas exclusivamente por via bancário, e obrigatoriamente recolhida à conta única do Tesouro Estadual, o Executivo encaminhou a mensagem de n° 010/2017 para apreciação dos deputados que institui o regime de conta única do tesouro. A proposta objetiva instituir como instrumento de gerenciamento e controle dos recursos financeiros do Estado.

Dispensa de multas

A mensagem n°12/2017 prevê a dispensa de 100% das multas punitivas e de mora e dos juros dos créditos tributários constituídos do imposto sobre operação relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, caso o imposto devido seja integralmente recolhido à vista até 31 de março de 2017. A dispensa, também, alcançará os Impostos sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direito (ITCMD).

Outro projeto de lei autoriza o Executivo a realizar a negociação com os devedores remanescentes do extinto Banco do Estado do Amazonas S.A (BEA), referentes a créditos e dívidas. Também vai tramitar a mensagem governamental n° 013/2017, que prevê aperfeiçoar a execução das negociações por parte da Agencia de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). Já a mensagem n° 014/2017 dispões sobre a implementação do Programa de Fomento às escolas de ensino médio em tempo integral no âmbito da rede pública estadual de ensino.

A mensagem 24/2017 modifica os dispositivos do Código Tributário do Estado, instituído pela lei complementar n° 19, de 29 de dezembro de 1997 e pretende esclarecer que o crédito fiscal presumido concedido às mercadorias destinadas à comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus (ZFM) somente pode ser concedido aos produtos industrializados de origem nacional.

A matéria também quer vedar a concessão do referido crédito fiscal presumido nas remessas para a Zona Franca dos seguintes produtos: petróleo, inclusive combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e compostos utilizados na produção de combustível dele derivado. As demais mensagens submetem nomes para aprovação dos parlamentares para compor conselhos estaduais.

Henderson Martins

EM TEMPO