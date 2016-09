Projeto que colore viadutos e muros de Manaus faz parte do plano de governo de Arthur

O projeto que está colorindo os viadutos e muros de Manaus com artes produzidas por grafiteiros locais, já está em desenvolvimento para ser expandido. Trata-se do ‘Bonde da Cultura Urbana’, programa que o candidato à reeleição Artur Neto e o vice Marcos Rotta incluíram no plano de governo da coligação ‘Por Uma Só Manaus’. Nesta semana, o grafite no Complexo Viário Gilberto Mestrinho, no bairro Coroado, na Zona Leste, foi destaque nas redes sociais da Gráfica Mestiza, especializada em divulgar arte urbana de países da América Latina.

“Os grafiteiros são artistas e eu tenho um sonho de ver a minha cidade retratada como ela realmente é, uma cidade de fortes raízes. Aqui, cada um dos profissionais do grafite pode dar asas a sua imaginação, a sua genialidade de gerar belas imagens. Com isso evitamos as pichações e ganhamos obras de arte por toda a cidade”, explica Arthur Neto.

Mas não é só de grafite que ‘Bonde da Cultura’ será feito. A ideia é criar uma grande ação educativa e recreativa que levará às periferias de todas as zonas da cidade atividades de lazer, esporte e entretenimento, não só para recreação, mas também para qualificar quem quer trabalhar nesse universo e levar, ainda, apoio social ao jovem dos bairros.

“Em datas específicas, e de forma perene, vamos levar uma grande festa a esses jovens com apresentações de DJs difundindo a música Rap, grupos e bandas, área de skate, onde acontecerão também apresentações de patins in line e le parkour, grupos de capoeira e basquete de rua. O grafite também estará presente, em intervenções autorizadas, para levar mais arte as localidades”, explica o prefeito.

Além da parte recreativa, o ‘Bonde da Cultura’ também terá o lado educativo com oficinas que apresentarão temas variados, como incentivo ao grafite, oficinas de produção de vídeos e fotografias voltadas aos esportes radicais, oficinas de dança de rua e exibição de filmes que retratam a cultura urbana. Tudo isso para incentivar a difusão de todos esses elementos de forma correta, agregando cada vez mais amantes e simpatizantes para as artes e esportes urbanos.

“Esse trabalho vem para coroar o que já estamos fazendo há algum tempo. As pessoas de fora estão reconhecendo nossa arte”, diz o artista Rogério Arab, sobre o fato do poder público começar a incentivar o grafite na cidade. “A Amazônia está invadindo Manaus através da arte”, completa o Artista Rai Campos.

