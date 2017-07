Projeto planeja recuperar Cachoeira do Tarumã, na Zona Oeste de Manaus

No mês passado, a Cachoeira Alta do Tarumã recebeu uma ação de limpeza da Prefeitura – Arthur Castro

Um dos principais cartões postais de Manaus da década de 70, a Cachoeira Alta do Tarumã, localizada na Zona Oeste, que era sinônimo de beleza, hoje está abandonada e mergulhada no lixo. Pensando em trazer de volta os encantos da cachoeira, integrantes da Organização da Sociedade Civil (OSC) Superação, criaram um projeto denominado “Tirar a Cachoeira Alta da UTI”, com o objetivo de recuperar o local.

No final da década de 60 e início dos anos setenta, a Cachoeira Alta, era um dos balneários mais frequentados da cidade. Com o passar dos anos devido à poluição, toda beleza deu lugar a uma paisagem destruída. Hoje o local está repleto de garrafas PET, restos de isopor, sacos plásticos, latas de cerveja, entre outros objetos de metal, que não serão dissolvidos em menos de 200 anos. O igarapé, onde deságua a Cachoeira Alta, também está tomado por colunas de espuma, o que reflete água poluída por algo tóxico.

Pensando em trazer de volta a Cachoeira Alta ao convívio dos manauaras, a “OSC superação” criou o projeto com o objetivo de recuperação do local. É o que explica o diretor de articulação política da OSC superação, Jorge Nunes.

“Nos sentimos uma necessidade de recuperar a Cachoeira Alta. A intenção é devolvê-la ao convívio dos manauaras. Não podemos deixar as cachoeiras do Tarumã morrerem. Precisamos fazer alguma coisa”, disse o empresário português. “Infelizmente, como cheguei a Manaus há oito anos, não tive o prazer de conhecer a cachoeira quando era limpa. Pelo que contam era um lugar lindo, por isso sinto o desejo de ajudar a recuperá-la”.

O primeiro passo, segundo Jorge Nunes, será a retirada de amostras de água da nascente e do local que já está contaminado. A partir daí começará a parte de conscientização, considerada a mais difícil pelo empresário.

“Já iremos recolher as amostras no próximo sábado (22), após o resultado dos laudos iremos realizar palestra de sensibilização sobre poluição ambiental nas escolas das comunidades e bairros nos arredores do Tarumã. As crianças podem ser nossas policiais e nos ajudar nessa preservação”, disse.

A ideia, segundo Jorge, é mostrar para as pessoas que o lixo doméstico pode ser transformado em fonte de renda. “O meu bordão será “Lixo que pode virar luxo”. Vamos ensinar a reutilizarem as garrafas PET transformando em artesanatos e fazer doces de cacas de frutas. Tudo isso pode virar fonte de renda”, falou Jorge.

Para ajudar nessa parte, profissionais do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), irão ministrar minicursos em escolas e em outros espaços nas comunidades e nos bairros para ajudar os moradores a transformar os lixos em artesanato.

“Após essa fase, e até durante ela, já iremos começar o tratamento da poluição com equipes recolhendo o lixo. Vamos solicitar ajuda da Semulsp para retirar o lixo do local. Iremos criar barreiras ao longo do igarapé e depois tratar os esgotos. Também pretendemos ensinar as pessoas a construirem fossas ecologicamente corretas, que possam ser transformadas em jardins. Os lenções freáticos também nos preocupam”, pontuou.

De todo o procedimento, Jorge Nunes acredita que o mais difícil será o processo de conscientização das pessoas. “Sei que será uma tarefa árdua, demorada e estressante. A maioria das pessoas não se preocupam com o meio ambiente, mas estou rodeado de pessoas que têm esse objetivo. Até o momento, 25 pessoas entre engenheiros químicos e ambientais e outros profissionais ligados ao meio ambiente fazem parte da equipe, mas quem quiser entrar nessa luta é só se juntar a nós”

Se tudo ocorrer como planejado, Jorge Nunes acredita que me três anos a Cachoeira Alta será devolvida ao convívio dos manauaras. “É trabalho extremamente difícil, mas vamos conseguir”, disse otimista.

