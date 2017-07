Projeto ‘Perdidos e Achados’ tem postos de coleta nos DIPs de Manaus 

Os Distritos Integrados de Poícia (DIP), de Manaus, a partir de agora iráo funcionar como um posto de coleta e registro dos documentos extraviados. A descentralização acontece por meio de uma parceria firmada entre a Ouvidoria Geral do Estado e a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).Cerca de 75% do total de 30 DIPs já receberam a visita e os treinamentos realizados pelo Departamento de Pesquisa (Depes) da ouvidoria estadual.

A ouvidora geral do Estado, Zanele Teixeira, explica que o efetivo da segurança terá acesso ao sistema para cadastramento dos documentos e também poderá fazer as entregas das cédulas aos proprietários que forem aos postos policiais para efetuar a busca.

“Os policiais dos DIPs Centro-Sul, Leste e Norte receberam treinamento e aguardam a conclusão do cadastro por parte da Prodam para terem acesso ao sistema. As delegacias atendem em pontos estratégicos de cada bairro, o que permite melhor acessibilidade da população”, disse a ouvidora.

Entre o mês de maio e a primeira quinzena de junho deste ano o Depes coletou 175 documentos perdidos. Porém, neste mesmo período somente seis documentos foram resgatados.

