Projeto Pé de Pincha pode encerrar as atividades em Parintins

Um dos projetos mais importantes para a defesa do meio ambiente, na região do Baixo Amazonas, pode estar com os dias contados. Uma reunião de emergência convocada pelos presidentes das comunidades rurais do entorno de Parintins, Aninga, Macurani e Parananema, acendeu a luz vermelha em relação ao projeto Pé de Pincha.

A reunião foi realizada na quarta-feira (19) da última semana, na sede do Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), na área central de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

De acordo com o presidente da comunidade do Macurani, Dirley Souza da Silva, pescadores de Parintins e de outras localidades estão invadindo áreas de proteção ambiental para capturar quelônios impedindo a desova.

“Outros estão invadindo os locais de desova, os chamados ‘tabuleiros’, para roubar os ovos dos quelônios que já estão catalogados pelas comunidades do entorno da Ilha que trabalham com o Pé de Pincha”, denuncia o líder comunitário.

Segundo ele, a falta de compromisso da prefeitura local com o meio ambiente resultou na desativação da Associação de Sustentabilidade Ambiental, Social e Econômica (Asase 3). A entidade reunia as três localidades que se revezavam, com apoio do Ibama, na fiscalização dos lagos do entorno da cidade de Parintins.

“Isso impedia a ação dos depredadores, fizemos esse trabalho até o final de 2012, a nossa entidade era respeitada e tinha apoio para o trabalho de preservação”, afirma.

Apreensão

Morador da comunidade do Aninga, Neuton Matos também diz estar apreensivo em relação à intensa ação de depredadores na região. Ele chama atenção para o fato de que na década de 1990 para implantar o projeto Pé de Pincha na sua localidade foi preciso capturar ovos de quelônios de áreas distantes à comunidade do Aninga, tamanha era a depredação contra os quelônios na região.

“Já estávamos criando uma mentalidade na comunidade e na região, as pessoas já estavam respeitando muito mais a natureza, e da noite para o dia se tem essa nova realidade, até o momento não conseguimos um ovo nos tabuleiros”, declara.

Matos assinala que é preciso que as autoridades ligadas à área tomem providências. Ele defende junto ao escritório do Ibama uma operação para realizar a apreensão das pessoas que insistem em depredar os locais de desova.

“Se não for assim, se não agirmos com rigor, vamos amargar o fim do projeto Pé de Pincha. É lamentável!”, desabafa.

Início

O projeto Pé de Pincha foi introduzido em Parintins pelo pecuarista Mocinho Lobo em 1996, cuja fazenda ficava em Terra Santa (PA). Foi dele a ideia de barrar a depredação com a coleta de ovos para a soltura dos filhotes de quelônios nos chamados “tabuleiros” (local de desova). Depois de uma fase experimental em Parintins, o projeto se espalhou para 27 comunidades rurais, incluindo as do entorno da ilha ganhando o apoio da prefeitura e da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Tadeu de Souza

Correspondente GRN