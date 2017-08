Projeto oferece curso de inglês para jovens de baixa renda em Manaus

O professor Thiago Cavalcante pretende despertar o interesse dos alunos com métodos diferenciados e inovadores na capital – fotos: Michael Dantas

Alunos da rede pública de ensino de Manaus, com baixa renda familiar, terão a oportunidade de cursar e aprender gratuitamente a língua inglesa, por meio da iniciativa de ex-bolsistas do projeto “My Road” da Alumni Manaus, que um dia tiveram a mesma oportunidade de conhecer um novo idioma e hoje se dispuseram a repassar o conhecimento adquirido em outros países.

O lançamento ocorre dia 25 deste mês, no auditório do Icbeu, no Centro. A embaixada americana é responsável pelo desenvolvimento do tema que será aplicado no projeto que tem a missão de fomentar a aprendizagem como mecanismo de transformação de vários jovens.

Ao todo, serão selecionados 35 estudantes de três escolas da Zona Leste. Neste momento, 20 adolescentes já passaram no processo de avaliação. Os outros 15 jovens serão escolhidos posteriormente. Para aderir ao programa, os alunos tiveram que preencher alguns requisitos como: ter boas notas, ser participativo nas atividades escolares, ter assiduidade e, principalmente, ter interesse em aprender o idioma estrangeiro.

Professores do projeto “My Road” irão repassar conhecimento para adolescentes de escolas públicas

De acordo com a orientadora de estudos no exterior do Education USA – Icbeu Manaus, Isa Akel, três professores serão responsáveis pela transmissão do conhecimento. Todos os integrantes do corpo docente desse projeto foram intercambistas e tiveram o privilégio de fazer parte do programa que tem como objetivo desenvolver o idioma por meio de ações socais.

“Quando eles retornam ao Brasil, a embaixada americana os incentiva a devolver o benefício à sociedade em forma de trabalho voluntário. Isso também é uma forma de mostrar a cultura americana. Os intercambistas se doam desenvolvendo projetos sociais que ajudem outras pessoas a ter a mesma oportunidade que eles tiveram”, comentou a professora Isa Akel.

Parceiro do Alumni Manaus, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-AM) vai contribuir com o conteúdo de temas transversais ligados à questão da cidadania e da educação profissional, desenvolvendo a ética e a conduta dos alunos, dando uma visão clara sobre as ocupações e segmentos de áreas valorizadas à medida que se tem o domínio da língua estrangeira.

“No decorrer do curso que terá duração de dois anos, o Senac-AM fará workshops, sessões temáticas, dando uma visão do aspecto mais profissional, trabalhando o perfil de cada aluno. O objetivo do grupo é realizar trabalhos voluntários, retribuir a experiência em benefício à comunidade de Manaus, atuando na prestação de serviços, acesso à educação, empoderamento de jovens e adultos e a inclusão social”, disse a diretora regional Senac-AM, Silvana Maria Carvalho.

O lançamento ocorre no dia 25 de agosto no auditório do Icbeu, no centro de Manaus

Professor destaca o projeto

Participando pela primeira vez como professor do projeto, o ex-bolsista da Alumni, Thiago Cavalcante, 34, pretende despertar o interesse dos alunos com métodos diferenciados e inovadores. Ele ressalta a importância de sempre estar aberto para novos conhecimentos, principalmente quando se trata de um novo idioma. Atualmente, Thiago é professor de língua inglesa na rede municipal (formado pela Ufam) e também graduado em relações internacionais (pela faculdade La Salle). O professor realizou intercâmbios na Grécia e nos Estados Unidos.

“Eu já tive a oportunidade de aprender novos idiomas e morar em outros países. Agora é a minha vez de retribuir e repassar o conhecimento. Tenho feito trabalhos voluntários e essa é a chance de retribuir o que ganhei de graça. Esses alunos não são motivados a estudar um outro idioma. Estão na sala por outro motivo. O curso serve justamente para despertar esse interesse. A minha expectativa é a melhor possível. Eu sempre tive vontade de dar aulas diferenciadas, usar uma metodologia mais interativa, como é usado em cursos fora da escola e chegou a hora de colocar isso em prática”, salientou

Thiago Cavalcante.

Gerson Freitas

EM TEMPO

