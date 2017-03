Atenção pesquisadores, seu projeto na área de inovação em saúde e desenvolvimento vale US$100 mil (cem mil dólares). A Fundação Bill & Melinda Gates (FBMG) recebe, até o dia 3 de maio, as inscrições para a 19ª Rodada de Desafios em Saúde Global e Desenvolvimento. O programa de financiamento de pesquisa Grand Challenges Explorations procura ideias arrojadas, de indivíduos inovadores, para solucionar os maiores desafios em saúde e desenvolvimento.

Os candidatos podem ter qualquer nível de experiência, em qualquer área de conhecimento, e de pertencerem aos quadros de qualquer tipo de organização, incluindo universidades, laboratórios de governo, instituições de pesquisa, organizações sem fins lucrativos e empresas.

Além de US$ 100 mil para desenvolverem suas ideias, os pesquisadores com projetos aprovados podem ainda concorrer a um do aporte financeiro de US$ 1 milhão. Mais de 1,2 mil projetos já foram apoiados em mais 65 países, sendo 12 deles brasileiros.

Um termo aditivo do acordo entre a FBMG e as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) foi ratificado no último fórum do Confap, em São Paulo, no dia 9, com a extensão do acordo por mais cinco anos e inclusão de outras cincos FAPs. Agora pesquisadores de 20 estados podem participar da chamada.

Com informações da assessoria