Projeto “Minivila de Portas Abertas” será realizado neste sábado, no Coroado

Neste sábado, 27, a Minivila Olímpica do Coroado, na zona Leste, será cenário do Projeto “Minivila de Portas Abertas”, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). Dentre as atividades, haverá hidroginástica para idosos e adultos, natação para crianças, além de futsal, voleibol, entre outros esportes.

O objetivo do evento é proporcionar interação na comunidade com atividades lúdicas e esportivas gratuitas. A programação é livre para todas as idades e ocorrerá das 8h às 14h.

Com informações da assessoria