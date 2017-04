Projeto Menino do Rio ajuda 450 pessoas no AM

Entre rendas, bordados e fios, cerca de 450 pessoas acolhidas no projeto Menino do Rio, dividem o tempo com a família e atividades sociais que atendem 11 comunidades ribeirinhas no município de Iranduba (distante a 27 quilômetros de Manaus). O projeto se mantém com a renda dos bordados e doações.

A missionária e pedagoga Wallane Socorro da Silva Melo, 56, fundadora do projeto, relata que a ideia surgiu da necessidade que a comunidade vinha passando. Segundo ela, alguém precisava fazer algo que ajudasse as mulheres ribeirinhas. “Em 2005, comecei o Menino do Rio com o objetivo de dar assistência financeira às mulheres por meio da economia solidária. O apoio era para que elas adquirissem a renda por meio da costura e bordados. Com o tempo, observei que muitas delas desistiam por não terem com quem deixar seus filhos”, disse Silva.

Diante desta barreira, Wallane iniciou a segunda etapa do projeto voltado para atividades com crianças. “O nome ‘Menino do Rio’ veio a partir do desenvolvimento do trabalho com os meninos e meninas ribeirinhos. As mães ficam mais tranquilas para trabalhar, enquanto seus filhos praticam esportes, recreação e recebem aulas de reforço escolar”, disse.

Atualmente, 286 mulheres participam das atividades, dentre as 11 comunidades atendidas estão, Cristo Rei, Ilha da Paciência, São Sebastião, Ouro Verde, Santo Antônio, entre outras. Suel Martins, 45, entrou há três anos no projeto e hoje é voluntária. “Tenho sete filhos, para sobreviver comecei a trabalhar com brechó em 2014, hoje eu trabalho no projeto ajudando pessoas”, disse.

A unidade sede conta com um pavilhão de sete salas, cozinha, setor administrativo e espaço aberto. No total são 22 funcionários, sendo quatro assistentes sociais, três psicólogos, seis cuidadores, quatro educadores sociais, um auxiliar de enfermagem e um fisioterapeuta.

Ação cultural e educacional

Crianças do projeto participam de atividades nas áreas da educação, por meio do reforço e do auxílio nos deveres escolares e palestras educativas. Na parte cultural, oficinas de teatro e coral são feitas para desenvolver vínculos de amizade e como falar em público.

Wallane Socorro da Silva Melo ainda destacou o esporte e a recreação. “Oferecemos futebol e recreação, como barra-bandeira e brincadeiras de roda. Fora isso ainda tem a alimentação, café da manhã, almoço, lanche e jantar. As crianças que estudam na escola pelo período da manhã, vem para o projeto à tarde, as que estudam à tarde vem pela manhã” afirmou.

Idosos

Além das mulheres e crianças, existe também o trabalho solidário com idosos que são vítimas de violência e abandono. O abrigo auxilia 38 idosos, sendo que dez deles moram no local. “Muitos deles são resgatados de situação de risco, alguns sofreram abandono da família, outros praticavam mendicância nas ruas do município e nós os acolhemos”, relatou a fundadora Wallane Socorro da Silva.

Para dar suporte, a comunidade conta com uma Kombi, porém a mesma está danificada e com problemas mecânicos, segundo Wallane Silva.

“Ela está parada por falta de recursos para a manutenção. Pedimos ajuda para realizar o conserto, pois por meio dela que fazemos o transporte das crianças que moram em comunidades mais

distantes”, disse Wallane.

A sede, também conhecida como Casa de Sara, está situada na rua Francisco Souza, nº 17, bairro Morada do Sol, em Iranduba.

