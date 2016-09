Projeto levará teatro a comunidades indígenas no Tocantins e Amazonas

Embarcam no próximo dia 13 de setembro, para Tocantins, os integrantes do projeto ‘Escambo Sem Palavras Pelo Brasil a Fora’, uma realização do grupo de teatro amazonense Baião de Dois, que este ano comemora 20 anos de atividades em Manaus. Nesta primeira etapa, as ações do projeto deverão passar por Palmas, Porto Nacional, e por áreas indígenas localizadas na Lagoa da Confusão e Ilha do Bananal, em Tocantins.

Selma Bustamante, diretora do Baião de Dois explica que, durante estas duas décadas de atividades, desenvolveu ações em quase toda a região norte brasileira, com exceção apenas do estado de Tocantins. “Esse era o único estado no Norte que ainda não tínhamos realizado ou desenvolvido algum projeto. Quando surgiu essa oportunidade, pensei em priorizar este, que geograficamente, possui um acesso um pouco mais difícil para nós no Amazonas, por não fazer limites territoriais com este, e por ser um lugar ainda desconhecido para o Baião de Dois”, explicou.

O projeto foi contemplado com o Prêmio Funarte Myriam Muniz de Circulação 2015 e na segunda etapa passará por São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e mais 15 comunidades indígenas do Alto Rio Negro, no Amazonas. Em todas as cidades e comunidades por onde o projeto passará, será realizada a oficina ‘Pessoas & Personagens’ e apresentação do espetáculo ‘Se essa rua fosse minha’.

No espetáculo solo, Selma Bustamante interpreta sua palhaça Kandura, que na trama se apresenta como uma moradora de rua, que carrega consigo sua história, seu cotidiano e seus sonhos, divididos com o público em silêncio. A peça estreou em 2012 e no último mês de agosto, o espetáculo participou da programação oficial do maior festival de comicidade feminina da América Latina, no Rio de Janeiro, representando pela primeira vez o estado do Amazonas no evento. “Se essa rua fosse minha” também já se apresentou em mostras e festivais em São Paulo, Paraná, Pernambuco, Ceará e Piauí, desde sua estreia.

Escambo

Um dos principais objetivos dos realizadores do projeto é promover um ‘escambo cultural’ por meio da realização das atividades propostas. “Um escambo é uma troca, e é isso que pretendemos com esse projeto, levar nossa cultura, nossa arte e poder conhecer a cultura e arte das populações por onde passaremos”, destacou Selma Bustamante, diretora do Baião de Dois.

