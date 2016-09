Projeto leva clássicos infantis para o Sumaúma neste fim de semana

Os mais belos clássicos da literatura e do cinema infantil farão parte da programação do Art Show Teatro, projeto que inicia neste fim de semana no Sumaúma Park Shopping.

Sob o comando da Cia Trilhares de teatro, a programação dá o pontapé inicial na comemoração do Dia das Crianças, apresentando o mundo mágico das histórias infantis que agradam, não apenas o público infantil, como também os adultos.

O evento é gratuito e segue diariamente, a partir deste sábado (24) até o dia 1º de outubro, de segunda a sexta às 19h30 e aos sábados e domingos às 16h.

De acordo com Rafaela Margarido, produtora cultural da CIA Trilhares, a ideia é levar para o público infantil, adaptações de clássicos conhecidos por eles, com a presença dos próprios personagens e seus contadores de histórias.

“São clássicos que encantam as crianças sendo que, dessa vez, o que vai surpreender é a forma como as histórias serão contadas. O público também vai poder participar de forma ativa das histórias, interagindo com os personagens”, destacou a produtora.

Ainda segundo Rafaela, os contadores têm como foco estimular as crianças durante as apresentações, seja perguntando a opinião delas para o ‘desenrolar’ de alguma cena ou convidando para compor algum cenário ou interpretar um personagem.

“O público, de fato, deixa de ser somente um espectador e passa a fazer parte por completo daquele momento. É uma experiência deliciosa e estimulante para as crianças”, ressaltou.

Durante a temporada do evento no Sumaúma, mais de 15 artistas vão se revezar para recontar aos pequenos os clássicos como ‘Cinderela’, ‘Rapunzel’, ‘Alice no país das maravilhas’ e entre outras histórias.

“A apresentação de peças teatrais para o público infantil é uma das atividades inseridas na programação em homenagem ao Dia das Crianças que o Sumaúma está preparando. Serão muitas surpresas”, destacou o superintendente do Sumaúma, Claudio Voso.

Com informações da assessoria