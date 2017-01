Projeto leva aulão de aeróbica para o Prosamim do Mestre Chico

O Aulão de Aeróbica vai ser oferecido a partir de fevereiro para a segunda etapa do Prosamim do Mestre Chico, em frente à avenida Ramos Ferreira, bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. O projeto, implantado em 2015, leva aulas de danças e ritmos para as comunidades mais carentes da capital.

A previsão é que as atividades atendam 900 pessoas, que moram há um ano, no conjunto habitacional do bairro Praça 14. Atualmente, os Aulões de Aeróbica são realizados em sete bairros de Manaus e reúne, aproximadamente, um público de três mil pessoas por semana.

Para o subsecretário da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Elvys Damasceno, a expansão dos Aulões de Aeróbica visa promover o esporte e a saúde para a população de Manaus. “Antes os moradores dessa área contavam com poucas opções de atividades esportivas, agora poderão contar com as aulas de danças e ritmos oferecidas pela Prefeitura de Manaus”, contou o subsecretário Elvys Damasceno.

Programação

Ainda de recesso por conta das férias dos professores de Educação Física da Semjel, os Aulões de Aeróbica voltarão a ser realizados a partir de fevereiro. De segunda a sexta-feira, as atividades de danças e ritmos são realizadas na Minivila Olímpica do Coroado, conjunto Jardim Petrópolis, CSU do Parque Dez, conjunto Mestre Chico (Cachoeirinha), rotatória do conjunto Cidadão XII, São José, Parque do Idoso e agora no Prosamim do Mestre Chico (Praça 14).

Com informações da assessoria