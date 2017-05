Projeto leva água para 200 mil pessoas em Manaus

Mais de 200 mil moradores da Zona Norte de Manaus comemoram a ampliação do sistema de abastecimento de água feito pela Prefeitura de Manaus nos últimos meses. A construção de um elevatório no conjunto Mundo Novo e a duplicação da adutora, que agora tem 1,6 mil metros de extensão, aumentaram de 300 para 800 litros por segundo a capacidade de bombeamento de água, fazendo com que os moradores tenham o abastecimento regularizado, 24 horas por dia, acabando com o sofrimento de mais de 20 anos da população de nove bairros.

Entre os bairros contemplados estão o Colônia Santo Antônio, Novo Israel, Monte das Oliveira, Terra Nova 1, 2 e 3, Rio Piorini, Nova Cidade e Santa Etelvina.

O coordenador da Unidade Gestora de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGPM Água), Sérgio Elias, explicou que o local está bombeando quase três vezes mais água do que antes. “Isso vai acabar, definitivamente, com o problema de falta d’água naquelas localidades”, garantiu Sérgio Elias.

O inspetor de máquinas Azauri dos Santos Pará, 63, morador do loteamento Rio Piorini, no bairro Colônia Terra Nova, é um dos consumidores que está vibrando com a melhoria no abastecimento de água. “Há anos eu abria o meu chuveiro e só ouvia o barulho do vento nos canos. Agora não, a água está chegando de verdade”, afirmou Azauri, que comemora, principalmente, o fato de não mais precisar ficar acordado esperando para captar um pouco de água para os afazeres do dia seguinte.

Protestos sem fim

Morando há aproximadamente 20 anos no loteamento Piorini, onde há pouco tempo moradores se rebelaram e fizeram protesto nas ruas por falta de água, Azauri transportava dois camburões, em seu carro, para pegar água no poço artesiano. “Na minha torneira só chegava um pouquinho, à noite, e não era suficiente para dia a dia”, disse Azuari dos Santos Pará.

A diarista Maria Paula Campos, 35, trabalha em dias alternados em uma residência no Nova Cidade e conta da dificuldade que era cumprir suas obrigações, entre elas, lavar roupa, faxinar e lavar louça.

“Mal conseguíamos encher meio tanque. O pouco que pegávamos, tínhamos que dividir para o banho e lavagem de roupa. A vida era muito difícil”, relembrou.

Projeto que ajuda moradores

Nos últimos quatro anos, o abastecimento de água para os moradores da cidade avançou mais que nos dez anos anteriores. O problema que atingia, principalmente, a população das Zonas Leste e Norte, começou a ser resolvido em 2013, com a efetivação de um consórcio público entre a Prefeitura de Manaus e o governo do Estado do Amazonas para a interligação do Programa de Águas para Manaus (Proama) ao sistema de abastecimento. Só neste ano, 320 mil pessoas foram beneficiadas pelo projeto.

