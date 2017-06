Projeto Flor de Liz que reúne mulheres idosas recebe reconhecimento na ALE 

Projeto Flor de Liz é referência no acolhimento de mulheres idosas no AM – foto: Divulgação

Em homenagem realizada na tarde de quinta-feira (21) na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE), uma das ações sociais mantidas pela Associação Comercial do Amazonas (ACA), o Projeto Flor de Liz, foi citado como uma das referências da instituição.O programa reúne quase 100 idosas de Manaus, que praticam aulas de corte costura, bordado, pintura, dança e outras atividades que contribuem para resgatar a saúde física e mental das participantes. Elas se encontram todas as segundas-feiras, numa sala mantida pela ACA, na rua Lauro Cavalcante, Centro, zona Sul.

A presidente do Projeto Flor de Liz, Maria Suely Souza Barreto, esteve presente na Sessão Especial e agradeceu tanto à ACA, à Casa Legislativa, quanto ao deputado Adjuto Afonso, que atuam diretamente em prol da permanência do projeto.

” Sentimos-nos acolhidas e amparadas nessa missão que temos para buscarmos bem mais qualidade de vida. Hoje, Manaus conta com aproximadamente, segundo o IBGE, 23 milhões e meio de idosos acima de 60 anos, número significante pra que tenhamos um olhar voltado para essa população que precisa estar inserida em todos os aspectos da vida moderna. Somos uma população desassistida e nos sentimos privilegiadas por estarmos amparadas em um projeto que nos acolhe”, declarou a presidente do Flor do Liz.

O projeto recebe parceria da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE). O Deputado Estadual Adjuto Afonso é um dos seus maiores incentivadores.

Com informações da assessoria