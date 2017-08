Projeto em Manaus busca reduzir mortalidade infantil

Saúde das crianças é foco de atenção em Manaus -foto: divulgação

A estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em Manaus, pretende diminuir a morbidade e mortalidade de crianças entre dois meses a 10 anos de idade, por meio da melhoria da qualidade da atenção prestada por pelos profissionais qualificados.

De acordo com a assessoria, trata-se de uma abordagem desenvolvida pela Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que teve início no Brasil em 1996.

“Em Manaus temos a necessidade de estender a estratégia para crianças maiores. Existem situações como queimadura, queda, problemas respiratórios e gastrointestinais que acometem essa faixa etária e os pais, na maioria das vezes, não sabem o que fazer”, aponta o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, lembrando que a estratégia foi aplicada, inicialmente, entre crianças indígenas e teve resultados positivos na redução da morbidade e mortalidade infantil, com um custo muito baixo e em curto prazo.

A nova estratégia visa identificar sinais clínicos que permitam fazer uma triagem rápida quanto à natureza da atenção requerida pela criança, como encaminhamento urgente a um hospital, tratamento ambulatorial ou orientação para cuidados e vigilância no domicílio; ampliar e qualificar as ações de atenção integral à saúde das crianças.

As condutas preconizadas pela Estratégia AIDPI incorporam as normas do Ministério da Saúde relativas à promoção, à prevenção e ao tratamento dos problemas infantis mais frequentes. Estas estão relacionadas a situações como o aleitamento materno, promoção de alimentação saudável, crescimento e desenvolvimento infantil, imunização, desnutrição, anemia, doenças diarreicas, infecções respiratórias agudas, malária, problemas de ouvido, dor de garganta e prevenção da violência.

Uma equipe multidisciplinar é necessária para o sucesso da implantação: profissionais do nível operacional como médico e enfermeiro, docente que participa dos cursos de AIDPI, multiplicador/facilitador que atua como professor nos diversos cursos da Estratégia (Neonatal e Comunitário Materno Infantil), outro facilitador, nutricionista e farmacêutico devidamente capacitado.

