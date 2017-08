Projeto de parque no AM é apresentado a presidente internacional de parques aquáticos

A maquete, que ficará em exposição no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques – fotos: Keynes Breves/AmazonasTur

O Governo do Amazonas recebeu na tarde desta quarta-feira (16) importantes nomes do turismo mundial para apresentar, a eles, o projeto de criação do Amazonas BioPark, parque temático a ser construído no Estado, na perspectiva do turismo sustentável.

Para discutir o assunto, o governador David Almeida recebeu o presidente mundial da Associação Internacional de Parques Turísticos Greg Hale, que é também vice-presidente da Disney, além do presidente do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (Sindepat), Alain Baldacci.

“Parques temáticos são um importante motor que pode alimentar a economia e também preservar a natureza, sem dúvida alguma. Compreendemos a dimensão e importância para o Amazonas e para o Brasil. Temos esperança em poder ajudar”, afirmou Greg Hale, depois de conhecer o projeto.

Hale disse ainda que fará todo o possível para trabalhar com o Amazonas, pois tem interesse em firmar parcerias em todo o mundo.

David Almeida disse que o Amazonas está de portas abertas para as parcerias que possibilitem e facilitem a execução do projeto do Amazonas BioPark. “Eu já conhecia o projeto desde que estava na Assembleia, a sua concepção. Estive na primeira apresentação. Agora como governador tenho a honra e oportunidade de receber os representantes dos maiores parques do mundo, que é o grupo Disney, interessado também nessa temática”, afirmou o governador.

Amazônia

O governador destacou que a Amazônia e o Amazonas são uma grande marca, vendida internacionalmente. “E sem dúvida alguma, o governo abre as portas, dará o suporte necessário, dentro daquilo que for possível, cedendo espaço, concedendo a estrutura governamental dentro daquilo que estiver ao nosso alcance, para que aqui no estado do Amazonas, possamos, no futuro, ter um parque temático a nível internacional e mundial” , declarou David Almeida.

A estratégia traçada pela presidente da Amazonastur, Oreni Braga de trazer Greg Hale e Alain Baldacci ao Amazonas, a Manaus, e apresentar aos dois o projeto e a maquete do Amazonas BioPark, tem como objetivo buscar construir parcerias e atrair investidores para erguer o parque temático em uma área estratégica e preservada no meio da floresta amazônica.

Projeto tem apoio do Ministério do Turismo

Oreni Braga, revelou que o projeto do parque temático possui o apoio do Ministério do Turismo e Embratur. A vinda dos dois executivos do setor faz parte da estratégia de prospecção de potenciais parceiros.

“Para construir um parque temático que atenda todas estas preciosas características, nada melhor do que buscar parceria com quem tem know-how e grande expertise no universo do entretenimento”, disse Braga.

Greg Hale, David Almeida, Oreni Braga e Alain Baldacci

Reconhecendo o potencial do projeto, Alain Baldacci colocou o Sindepat, entidade que ele preside, à disposição do Amazonas:

“Queremos que o Amazonas se desenvolva. Queremos ver um parque internacional, feito por amazonenses”, afirmou.

Exposição

A maquete, que ficará em exposição no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, ao lado da Arena da Amazônia, na zona Centro-Oeste de Manaus, apresenta toda a infraestrutura que contempla borboletário, tartarugário, orquidário, herbário, observatório de pássaros, aquário em padrões internacionais, malocas construídas com arquitetura original, planetário, teleférico, trilhas interpretativas, museu arqueológico, memorial da época da borracha, teatro, auditório, estúdios de filmagem, brinquedos de aventura, área de convivência com lojas e restaurantes.

