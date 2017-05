Projeto de Parque da Biodiversidade do AM será apresentada na Aleam

Um projeto de um Parque da Biodiversidade do Amazonas será apresentado aos deputados estaduais, nesta terça-feira (23), na Assembléia Legislativa do Estado (Aleam), pela presidência da . O Biopark é uma idéia da Empresa Amazonense de Turismo (Amazonastur) para melhorar o turismo receptivo no Amazonas.

O projeto é apontado como inédito na América Latina e chamado de audacioso pelo presidente da Comissão de Turismo (CTUR) da Aleam, deputado Francisco Souza (PTN).

Contudo, sua grandiosidade e as formas que esse parque fomentará a economia estadual, só será detalhado nesse encontro com parlamentares. O que já foi adiantado é que, peo menos 15 municípios se beneficiariam com o Biopark

O encontro começa às 11h no plenário Ruy Araújo, na Aleam.

Com informações da assessoria.

EM TEMPO.