Projeto de Lei que proíbe ‘flanelinhas’ em locais públicos pode ser votado a qualquer momento na CMM

Realizadas nas principais vias do Centro da capital, na Zona Centro-Sul, e em pontos com grande concentração de pessoas, como casas de shows e órgãos públicos, as atividades irregulares de guardadores de carros, conhecidos como ‘flanelinhas’, podem estar com os dias contatos. O fim do exercício da profissão ilegal pode acontecer caso o Projeto de Lei (PL) 131/2014 seja aprovado pela maioria dos vereadores. A medida pode ser votada a qualquer momento na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

O autor do PL, vereador Ednailson Rozenha (PSDB), justifica que a cidade passa por uma verdadeira ordenação de logradouros públicos e dos serviços prestados a sociedade e, por conta disso, é necessário “assumir uma postura desprovida de hipocrisia em relação à atuação prejudicial dos flanelinhas”.

“Eles utilizam o pretexto de que estão trabalhando e exigem dos motoristas o pagamento por serviços de vigilância para estacionar em via pública. Intitulando-se dono do espaço público, quando na verdade sabemos que o que se cobra não é vigilância e sim o pagamento para não ter o carro danificado”.

Ainda segundo o parlamentar, o fato é notório nas principais cidades brasileiras, mas, ultimamente, por conta da alta taxa de desemprego, o número tem crescido cada vez mais em Manaus.

“A falta de fiscalização do governo fez com que esse índice de flanelinhas nas ruas aumentasse de forma caótica, tornando-se uma prática comumente associada à criminalidade e à degradação do ambiente urbano”, relatou.

O PL foi criado em 2014 e, desde então, tramita na Câmara dos Vereadores, onde, atualmente, encontrasse na 2ª Comissão de Constituição e Justiça Regional (CCJR). Para Rozenha, a atividade dos ‘flanelinhas’ está com os dias contatos.

“Acredito na aprovação do projeto e vou lutar para que isto se confirme. Depois de aprovado, e, assim que o prefeito sancionar e o PL for publicado no Diário Oficial do Município, com certeza os cidadãos de Manaus terão mais liberdade em estacionar em locais públicos, pois nas ruas estará proibido a atuação dessas pessoas”, frisou o vereador classificando os guardadores de carros irregulares como ‘marginais’.

Associados

Henrique Santos, presidente da Associação dos Guardadores e Lavadores do Estado do Amazonas (Aglam), informou à equipe de reportagem do Portal EM TEMPO que pretende reunir com o prefeito reeleito, Arthur Neto (PSDB), para estabelecer estratégias que possam realocar em locais autorizados os trabalhadores filiados à entidade. O objetivo é que a renda dos profissionais não seja afetada com a aprovação do PL.

“Sabemos da falta de emprego e dinheiro que atualmente existe na cidade. São muitas pessoas recorrendo aos serviços de guardador de carro, justamente, para tentar um sustento maior. É importante frisar que existem 1223 trabalhadores cadastrados em nossa associação, todos devidamente identificados e regulares com a Lei”, destacou.

Segundo Henrique, a categoria sofre com preconceitos. “Tem muita gente que classifica os flanelinhas como criminosos. As pessoas criaram uma imagem ruim da categoria. Claro, sabemos da existência de muitas pessoas que estão utilizando a profissão para praticar crimes contra motoristas, mas é preciso unir forças com os órgãos municipais e estaduais para coibir esse tipo de ação”, justificou.

Ainda de acordo com o presidente da Aglam, todos os profissionais filiados à associação apresentaram a relação dos seguintes documentos: xerox de RG, CPF, título de eleitor, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), e, inclusive, apresentaram certidão negativa de antecedentes criminais. Os ‘flanelinhas’ associados pagam semanalmente a taxa de R $10 para a associação.

“Os verdadeiros pais de famílias estão trabalhando diariamente nesses locais. A prova disso é que se você retornar no dia seguinte, novamente encontrará eles no mesmo local”, revelou Henrique destacando que, em se tratando de flanelinhas irregulares dispostos a praticar delitos, a comparação é bem diferente.

Denúncias

Aos motoristas que se sentirem coagidos e ameaçados por ‘flanelinhas’, o vereador Rozenha informa que é preciso formalizar a denúncia diretamente na delegacia.

“Tire fotos e se possível grave imagens. Apresente as provas que possam identificar o suspeito. Formalize a ocorrência e cobre da autoridade policial celeridade para fazer valer a Lei. Extorquir dinheiro ou qualquer bem de valor, utilizando de ameaça, é crime e o acusado deve responder na Justiça”, destacou.

O parlamentar justifica, ainda, que uma pessoa qualquer não pode exigir de um motorista um valor pela garantia de que seu carro não será furtado ou danificado em via pública.

“Esse papel compete à Polícia Militar (PM), cuja tarefa constitucionalmente traçada é a de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (art. 144, par.5º, da Constituição Federal de 1988). Desta forma, a imposição de um serviço de vigilância por um ‘flanelinha’ constitui verdadeira usurpação da função policial, uma afronta aos ditames constitucionais”, conclui.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) disponibiliza os números de telefones: 181 e 190, onde qualquer cidadão pode entrar em contato e realizar as denúncias. A Polícia Civil do Amazonas destaca que a ocorrência pode ser registrada em qualquer delegacia.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO