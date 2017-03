Projeto de lei na Aleam para construção de presídio em Parintins

Depois de uma visita à Unidade Prisional de Parintins (369 quilômetros de Manaus), o deputado estadual Sabá Reis (PR), líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), deu início a uma articulação para conseguir os recursos necessários para construção do novo presídio do município, cujo projeto de lei, segundo ele, já está em fase de conclusão.

Conforme apuração do EM TEMPO, o governador José Melo (Pros) encaminhará nesta segunda-feira à Aleam uma mensagem do governo específica sobre a construção deste novo presídio da cidade.

“Estive lá, vi de perto a calamidade que é o atual presídio, vi também que entre os apenados existem pessoas determinadas a voltar ao convívio social, inclusive com uma profissão como é o caso do seu Raimundo que confecciona rede artesanais muito bonitas por sinal e que com um presídio realmente poderia ter instalações para outros que queiram aprender uma profissão”, afirmou.

O deputado disse que na semana passada, tão logo retornou de Parintins, reuniu com o coronel Mouzinho Pereira, secretário-executivo de Administração Penitenciária do município, que informou da necessidade de uma área para construção do presidio.

Procurado por Sabá Reis, o prefeito Frank Bi Garcia (PSDB) disse na semana passada que se reuniu com o funcionário do Incra, Marco Aurélio de Medeiros, para definir uma área na gleba de Vila Amazônia onde deverá ser construído a nova unidade prisional.

Instalações

O atual presídio de Parintins funciona no centro da cidade entre duas escolas e a sede do Grupo Raman Neves de Comunicação. A unidade tem capacidade para 35 presos, mas comporta 102 presidiários. O prédio está interditado parcialmente pela Justiça. Em setembro de 2014 aconteceu a primeira rebelião com preso decapitado.

Tadeu de Souza

EM TEMPO