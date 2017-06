Projeto de jovem de 22 anos prevê júri popular para políticos corruptos

O objetivo da iniciativa é unir o projeto com o fim do foro privilegiado, que já está sendo julgado no Supremo – Divulgação

Proposta pelo engenheiro elétrico Gustavo Haddad Braga, projeto que viabiliza julgamento de políticos por júri popular já reuniu mais de 9 mil assinaturas no site do Senado Federal. Mas, para ser analisada pelos senadores, a matéria precisa alcançar pelo menos

20 mil assinaturas.

Aos 22 anos, o paulista afirmou que o objetivo da iniciativa é unir com o projeto do fim do foro privilegiado, que já está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) e precisa de apenas duas assinaturas

para ser aprovado.

“O fim do foro privilegiado não irá resolver os problemas políticos no país, mas se aliado ao júri popular, sim. Pois assim o cidadão terá o direito de participar de cada ação e, portanto, também será visto como uma ação de eficácia maior por parte da

sociedade”, explicou.

A ideia do jovem em trazer a medida para o Brasil surgiu com base nas atividades de países como os Estados Unidos e Inglaterra. Em seu ponto de vista, apesar da justiça entre os países ser diferente, já é algo que tem dado certo em ambos os locais e que também pode trazer uma esperança para o povo brasileiro, uma vez que muitos parlamentares estão sendo julgados em processos como a Lava

Jato por exemplo.

“Essa prática é muito comum nesses países, inclusive nos crimes cíveis. E acredito que presença do povo nesses julgamentos e ainda mais com todos esses escândalos na política poderia resultar em uma prestação de contas maior à sociedade, tendo em vista que, infelizmente, muitos dos envolvidos podem ser absolvidos. Então, a presença do povo seria fundamental”, declarou o jovem, que é formado pelo Instituto de Tecnologias de Massachussetts (MIT), nos Estados Unidos.

Gustavo também comentou sobre o envolvimento com a advocacia e disse que, apesar de não ser formado na área, sempre estudou por conta própria vários tipos de leis e ações. “Sou apaixonado por direito e isso vem muito antes de eu entrar na universidade. Surgiu por influência de familiares, e desde lá nunca mais abandonei os estudos por conta própria”.

Wal Lima

EM TEMPO