Projeto de esporte, saúde e lazer será expandido para outras zonas da cidade, afirma David Almeida

No dia em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela que o Amazonas é a unidade da federação com maior índice de moradores que praticam algum esporte, 32,2%, a capital ganhou mais uma ação para reforçar e aumentar este índice. Trata-se do ‘Projeto de Esporte, Saúde e Lazer’, lançado pelo governador David Almeida, nesta quarta-feira (17), no Centro Cultural Povos da Amazônia.

O projeto, que reúne atividades físicas, recreativas, e de lazer gratuitas à população, deve chegar em outros bairros da capital com o intuito de estimular a comunidade a praticar atividades físicas regulares e a ter hábitos saudáveis. A ação vai funcionar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 18h às 21h, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia.

“Primeiro implantamos na zona sul, mas vamos pra zona leste, norte e nas demais áreas de nossa cidade. Temos estrutura para realizar essas ações e queremos, com isso, movimentar a população pra ter mais qualidade de vida e hábitos saudáveis”, destacou o governador.

Espaço Kids e Cultural

Além das atividades esportivas, o projeto vai atender as necessidades culturais, de lazer e de educação da população, oferecendo atividades para todas as idades. Na área Kids é possível encontrar Tênis de Mesa, Pebolim, Basquete, Pintura, e outras atividades lúdicas e recreativas.

Para aquelas pessoas que ainda desejarem enriquecer culturalmente, o Centro Cultural Povos da Amazônia estará oferecendo um roteiro turístico gratuito, que apresentará ao visitante uma diversidade de referências e manifestações do patrimônio natural, artístico e cultural amazônico continental, atendendo a todas as vertentes sociais e faixas etárias.

