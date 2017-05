Projeto de Arthur Bisneto prevê punição maior para excesso de lotação em vans e ônibus

Tramita, em caráter conclusivo, e será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Federal o Projeto de Lei (3595/15) do deputado federal Arthur Virgílio Bisneto (PSDB-AM), que torna gravíssima a infração de conduzir veículo destinado ao transporte pago individual ou coletivo de passageiros com lotação excedente.

O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97). Atualmente, transitar com lotação excedente constitui infração média para qualquer veículo, sem distinção dos de aluguel. O projeto mantém a infração média para os veículos lotados particulares com previsão ainda de multa e retenção para regularização.

Para o deputado Arthur, as regras estabelecidas para o transporte individual e coletivo de passageiros hoje não são suficientes para coibir as infrações no trânsito. Ele afirma ainda que o excesso na lotação desses veículos coloca em risco a segurança dos passageiros. “A cada ano que passa são registrados milhares de acidentes envolvendo ônibus, micro-ônibus e vans, que produzem quase duas mil mortes por ano e quase o mesmo número de inválidos permanentes, na grande maioria passageiros em idade economicamente ativa”, argumentou.

O projeto já passou pela Comissão de Viação e Transportes, que teve uma alteração no texto feito pela relatora deputada Christiane de Souza Yared (PR-PR), mas foi aprovado por unanimidade. No texto aprovado, consta que a infração poderá ser punida com multa majorada em cinco vezes e retenção do veículo para regularização. Para os demais veículos com lotação excedente, a infração será considerada grave. A multa será multiplicada pela quantidade de passageiros excedentes, também com previsão de retenção do veículo para regularização.

Christiane Yared acredita que a forma mais efetiva de coibir condutas irregulares no trânsito consiste no maior rigor das penas. Ela também defendeu o transporte de passageiros conforme a capacidade de cada veículo.

“Como garantir o conforto, se os passageiros viajam amontoados? Ao analisar casos de acidentes de trânsito envolvendo ônibus, micro-ônibus, vans e mesmo automóveis de passeio com excesso de lotação, observa-se maior gravidade nas lesões experimentadas pelos ocupantes desses veículos. Em casos de capotamento, as consequências são piores, aumentando sobremaneira o risco de morte”, justificou.

Com informações da assessoria