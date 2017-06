Projeto da Ufam cria aplicativo que promove inclusão de surdos

O Brasil possui atualmente 9,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva, de acordo com o último censo do IBGE (2010). Desses, mais de 2 milhões apresentam perda de audição em um grau severo, situação que dificulta a acessibilidade de uma grande parcela dessa população.

Para ajudar a mudar essa realidade, o projeto “Giulia – Mãos que falam”, sistema baseado em inteligência artificial idealizado pelo doutor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Manuel Cardoso, CEO da startup Map Innovation, para facilitar a comunicação entre surdos e pessoas que não sabem a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras). O APP tem apoio da operadora de telefonia Tim.

Além do usuário surdo, a iniciativa também beneficiará as empresas, pois ajudará as áreas de recursos humanos na contratação e comunicação diária com pessoas com deficiências. Para o criador do aplicativo, a ação permitirá a diminuição das dificuldades encontradas pelos surdos.

“Muitas das pessoas com deficiência auditiva, principalmente as que nascem surdas nos Estados mais pobres, não conseguem ser alfabetizadas. Isso já as exclui do acesso à educação, o que acarreta em vários problemas. Sem educação, elas têm uma dificuldade ainda maior de ascensão social”, explica o professor e idealizador do aplicativo.

Conheça o aplicativo

O “Giulia – Mãos que falam” é um aplicativo baseado em inteligência artificial, que utiliza a tecnologia embarcada nos smartphones para traduzir em som o significado dos movimentos de quem está utilizando o aparelho.

Por meio dele, os sinais de Libras são captados e transmitidos pela tela do celular em formato de voz e sinais realizados por um avatar, facilitando a comunicação dos surdos com as demais pessoas.

A ferramenta conta, ainda, com diversas outras funções, como despertador, babá eletrônica, conferência, emergência, entre outras.

O nome Giulia é uma homenagem a uma jovem que teve as atividades cerebrais prejudicadas em virtude de uma bactéria adquirida ainda na maternidade e faleceu em 2015, aos 15 anos. O Giulia foi desenvolvido e testado em Manaus.

Parceria

O apoio da Tim faz parte de uma série de esforços da operadora no sentido da inclusão via tecnologia para a promoção da acessibilidade, como o aplicativo Emoti Sounds, que disponibiliza sons para descrever as emoções passadas nos emoticons mais utilizados nas conversas de mensagem instantânea. Além disso, a companhia está contratando profissionais com deficiência em todo o Brasil, como iniciativas que integram os funcionários em uma socialização que abre caminhos não só às pessoas com deficiências, mas a todos.

EM TEMPO