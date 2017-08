Projeto convida população a passear pelo Centro Histórico de Manaus

A população vai fazer um passeio ciclístico e cultural pela área central histórica – fotos: Karla Vieira

Incentivando na capital amazonense uma tendência mundial de uso de bicicletas nas vias das cidades, a Prefeitura de Manaus realiza neste domingo (20), o projeto “De bike pelo Centro”. Integrado à campanha educativa e institucional lançada neste sábado (19), “Respeito ao Ciclista”, para conscientizar a população sobre a necessidade do respeito aos ciclistas no trânsito e incentivando a integração multimodal dos meios de transporte.

O “De bike pelo Centro” vai ocupar a avenida Eduardo Ribeiro, entre as ruas 24 de Maio e 10 de Julho, de 8h às 10h, promovendo um verdadeiro passeio ciclístico e cultural pela área central histórica. No local será montada uma tenda de apoio aos participantes, que receberão material da campanha.

Quem tiver sua bicicleta pode se juntar à pedalada e quem não tiver, poderá usar uma das bikes do projeto Manôbike, que serão disponibilizadas no local.

A ação deste domingo contará com o apoio da equipe de educação do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), que fará abordagens sobre o tema com material educativo nas vias de entorno e na própria Eduardo Ribeiro, que conta com grande público presente em virtude da feira de artesãos de domingo. A ação tem ainda apoio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e do grupo Pedala Manaus.

Campanha

Usando a hastag #notransitoeucompartilhorespeito, a campanha aos ciclistas será veiculada em anúncios de jornal impresso, TVs, rádio e outras mídias, dando máxima visibilidade ao tema. Nela, a Prefeitura chama a atenção para a criação do Dia Municipal do Ciclista, instituído por lei na data de 25 de agosto.

Nas peças, a mensagem sensibiliza pedestres, ciclistas, motoristas e população em geral para o orgulho de serem todos parceiros e estarem buscando uma relação saudável nas vias.

Em fevereiro, antes do lançamento do Manôbike, a Prefeitura lançou a primeira campanha de longa duração, “No Trânsito eu Compartilho Respeito”, voltada para o respeito no compartilhamento das vias. Em todas as peças utilizadas, os personagens são reais, ciclistas da capital que usam a bicicleta como meio de transporte.

Pedalada

Dentro da programação que marca o Dia Municipal do Ciclista, outra ação será lançada: o “Vem pedalar”. Trata-se de uma ação do Pedala Manaus, com o apoio da Prefeitura, na qual os ciclistas sairão do Parque dos Bilhares em um passeio até o centro da cidade, nas proximidades do Largo São Sebastião. A concentração será às 19h no Parque dos Bilhares, saindo às 20h e chegando às 21h no Largo. No local de chegada estão programados shows musicais, com bandas locais.

Semana do Ciclista

Com mais espaços dedicados à bicicleta como meio de transporte, lazer ou esporte e o constante diálogo com os grupos organizados de pedal, a Prefeitura de Manaus tem realizado cada vez mais investimentos no modal.

Recentemente, o prefeito Arthur Virgílio Neto instituiu o Dia Municipal do Ciclista para reforçar ações, campanhas e projetos e do dia 22 a 25 de agosto, a Prefeitura vai apoiar a realização do VI Fórum de Bicicletas Manaus, ampliando o debate sobre o tema. “Temos feito o possível para contemplar essas alternativas nas nossas obras de infraestrutura. Sou ciclista e a minha esposa também gosta muito de pedalar. Admiro as pessoas que organizam as pedaladas e sempre recebemos suas demandas”, destacou o prefeito.

