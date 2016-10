Projeto ‘Artrupe pela cidade’ entra na reta final de apresentações

Realizado desde setembro, o projeto ‘Artrupe pela cidade’ chega na reta final de apresentações. Das 18 apresentações programadas, 15 já foram apresentadas em diferentes Zonas de Manaus. Até novembro, mais três espetáculos serão encenados. O projeto foi contemplado por meio do edital de conexões Culturais da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Nesta sexta-feira (28), será apresentado o espetáculo ‘Inquietações’. A peça utiliza os recursos de teatro físico, produzindo uma dramaturgia entre o corpo e o texto com o objetivo de propor novas formas de dialogar sobre a maneira do fazer teatral. A direção é de Victor Kaleb e conta com o elenco de atores Jean Paladino, Leonardo Scantbelruy, Antônio Soares e Iris Brasil. A apresentação será realizada no Espaço Artrupe, na Rua Joaquim Nabuco, 1436, Centro.

No dia 4 de novembro acontecerá o espetáculo ‘A casa de inverno’, no Centro de Convivência Padre Pedro Vignolia, localizado na rua Gandú, 119, Cidade Nova. A apresentação é uma montagem do texto de Martina Sohn Fischer e traz à cena os holocaustos de uma família perdida em identidades e afetos, conduzida pelos personagens Mãe, Homem e Filho.

Já no dia 5 de novembro a apresentação será no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, localizado na Avenida Brasil, Zona Oeste. Todas as sessões serão realizadas a partir das 19h.

De acordo com o produtor da Artrupe, Diego Bauer, o projeto deixou toda a equipe satisfeita com os resultados.

“Esta sendo uma jornada muito válida para nós realizar toda essa maratona de apresentações pela capital. Crescemos muito durante esse tempo e tenho certeza que sentiremos falta quando terminar”, destacou.

