Projeto amazonense de inovação tecnológica para velocistas cegos disputa prêmio internacional

Um projeto elaborado para dar autonomia a velocistas cegos, desenvolvido no Amazonas, representará o Brasil na disputa pelo prêmio internacional de tecnologia para o esporte – Sports Technology Awards -, com resultado divulgado no dia 4 de maio, em Londres, na Inglaterra. A criação amazonense dará estímulos táteis aos atletas a partir de sinais emitidos por sensores em pistas de atletismo.

De acordo com a coordenadora do Centro de Inovação em Controle, Autonomia e Robótica Industrial (Cicari) e uma das idealizadoras do projeto, Ana Carolina, a tecnologia dispensa a necessidade de um guia ao lado dos competidores deficientes visuais.

“A roupa possui dispositivos eletrônicos que são acionadas a partir de vibrações. Esses estímulos na pele vão proporcionar aos atletas a terem uma noção de distância, aproximação e tempo de chegada. O bracelete tem a mesma função, mas, ainda assim, o estímulo causado pela roupa é mais completo. Ela não só informa que atleta tem de ir reto, como também informa a posição diante de outras competidores, se a colocação está em 1º, 2º ou 3º lugar, ou, até mesmo, se o competidor deve parar ou continuar”, explicou a pesquisadora.

Ainda segundo Ana, a invenção tecnológica está sob sigilo, por causa da propriedade intelectual. “É um produto que vai precisar de uma proteção para que seja patenteado. Esse processo já teve início, mas, como a tecnologia evoluiu nos últimos testes, estão sendo realizados novos depósitos”, ressaltou Ana Carolina.

Apesar do sigilo na questão técnica, a pesquisadora revela que os dispositivos eletromecânicos na roupa não pesam mais que 200 gramas. “Esses dispositivos são configurados por meio de softwares, que mapeiam a área que deve ser percorrida pelo competidor. Por enquanto foi desenvolvida, exclusivamente, para a pista de atletismo paralímpico, mas existem ferramentas, conhecidas como ‘bengalas inteligentes’, com dispositivos para ambientes indoor (fechado) e outdoor (aberto), que irão possibilitar que a roupa e o bracelete sejam utilizados, por qualquer deficiente visual, dentro ou fora da pista de atletismo”, explicou Ana Carolina.

‘Meu guia’

O projeto ‘Meu Guia’ é desenvolvido por pesquisadores e cientistas do grupo Cicari, autor do projeto ‘Meu Guia’, e finalista na categoria ‘melhor inovação em vestimenta’. O Sports Technology Awards destaca inovações de grandes marcas esportivas do mundo. A proposta amazonense já havia vencido, em 2015, o prêmio nacional Santander Universidades.

Ana Carolina está à frente de uma equipe multidisciplinar de alunos e professores de quatro instituições locais: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), com o APOEMA – Núcleo de Tecnologia Assistiva, coordenado pelo Professor Dr. Dalmir Pacheco; a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e as universidades Nilton Lins e do Estado do Amazonas (UEA) –, mas o grupo inclui profissionais vinculados ao Instituto Federal do Maranhão (Ifma), ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e às universidades do Minho, em Portugal, Estadual de Campinas (Unicamp) e federais de Campina Grande (UFCG) e de Pelotas (UFPel).

Isac Sharlon

EM TEMPO