Projeto ajuda detentos do AM a ingressarem na graduação

Ingressar em uma universidade, seja ela pública, particular ou com apoio de programas de financiamento, não é mais um problema para pessoas privadas de liberdade no Amazonas. O sonho de quase todo detento que está deixando o ensino médio e busca uma graduação se tornou parte do dia a dia de presidiários que participam de um projeto no sistema carcerário do Estado.

Com o sonho de comprar um sítio para cultivar, vender produtos naturais e morar com toda sua família, quando terminar a pena no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), o detento Edvaldo Barros Caetano, natural de Santarém (PA) e pai de um filho, conseguiu uma vaga em um curso de engenharia agrônoma após ser aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

De acordo com Barros, o resultado só foi possível através de sua participação no “Projeto Bambu”, oferecido dentro da unidade prisional. O graduando explicou que a aprovação foi uma grande surpresa, pois ele desacreditava no próprio potencial de passar na prova. Edvaldo disse, ainda, que gosta muito de história, e que se um dia puder lecioná-la, fará com dedicação.

“Eu procurei fazer uma boa prova no dia, fazer uma alimentação leve, me concentrei, respondi primeiro as perguntas mais fáceis. O principal foi que decidi ficar até o fim da prova”, disse Edvaldo.

Estatística

De acordo com dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), de 2012 a 2016, o número de detentos inscritos no Enem saltou de 269 para 598, um crescimento de 44,98%. Somando os cinco anos, o total de inscritos chegou a 2.253 inscritos no processo.

Do total de inscritos no ano passado, 514 são homens e 84 são mulheres. Em 2015, o Enem PPL registrou 574 inscritos, entre 500 homens e 74 mulheres. Ainda ano passado, nas unidades prisionais da capital foram registradas 420 inscrições e 178 no interior. Os detentos do Amazonas participam do Enem desde 2012, que registrou na primeira edição um total de 234 internos inscritos.

Educação é arma para mudar

Para o sociólogo, cientista político e advogado Carlos Santiago, a educação, segundo Nelson Mandela, é a arma mais importante para mudar o mundo e o caminho correto para se ter um crescimento intelectual e adquirir uma migração social. Tornado o ser humano um cidadão, quando o indivíduo passa a entender os seus direitos e deveres dentro de uma sociedade.

Além disso, segundo o estudioso, a educação é um dos instrumentos sociais mais capazes de uma migração social, em que um indivíduo que está em uma situação muito precária, a partir da educação consiga ser um homem de classe média e de ser bem estruturando financeiramente.

“A migração social serve para que as pessoas melhorem de vida, e a educação é base para tudo isso”, disse Santiago.

Segundo Carlos Santiago, quase a totalidade das pessoas que se encontram nos presídios amazonenses nunca foi cidadã, nunca teve direitos garantido a um trabalho, educação, ou um atendimento psicológico social. O estudioso explicou que o sistema prisional deveria funcionar como não apenas como reinserção social, mas como um sistema que pode apontar para um caminho de cidadania.

“Esses exemplos de pessoas que sonham em cursar um ensino superior são muito bons para demonstrar que existe sempre um caminho bom para seguir. Um fator que muitas vezes alguns não dão importância, mas, que tem importância na vida das pessoas, que é no caso de oferecer uma estrutura educacional que dá a possibilidade de mudar de vida”, disse.

De acordo Carlos Santiago, se existem pessoas participando desse tipo de programa, sendo avaliadas e tendo êxito nas suas avaliações, ingressando em um ensino superior, significa que no sistema prisional não existem apenas monstros, ou pessoas perversas, mas existem pessoas que continuam sonhando com dias melhores.

O secretário de Educação do Estado do Amazonas, Algemiro Ferreira Lima, explicou que no Compaj existe a escola estadual Giovanni Figlioulo, que atende ao ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos. Segundo Ferreira, a colaboração enquanto secretaria é de levar conhecimento, mesmo para aqueles que estão encarcerados.

“O projeto de preparar os detentos para disputar uma vaga no ensino superior nasceu de uma outra necessidade, que era dar perspectiva para o detento de uma universidade. Para quando o detento sair, pudesse de ter a oportunidade de ingressar numa universidade”, disse o secretário.

Henderson Martins

EM TEMPO