Projeto abre vagas para oficina de dança contemporânea com a bailarina Líria Morays

Com o objetivo de proporcionar aos profissionais e não profissionais de dança a oportunidade de aperfeiçoar sua arte por meio de oficinas didáticas, o projeto Formar/Informar estará trazendo a Manaus a bailarina Líria Morays (PB), renomada profissional da área da dança contemporânea brasileira.

A dançarina ministrará a oficina ‘Práticas de Dança Corpomapa’ no período de 17 a 23 de outubro, com duração de uma semana, na sede da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizada na rua Leonardo Malcher, Praça 14, das 9 às 12h. Líria é mestre em Dança doutora em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O workshop tem uma abordagem prática voltada para a investigação de modos de compor em dança pela improvisação que se estabelecem entre quem dança e o lugar em qual dança. Trata-se de estudos do direcionamento da atenção do dançarino para aspectos internos e externos ao seu corpo no encontro com lugares específicos da cidade.

A oficina é realizada pela Fundação Nacional das Artes (Funarte/Ministério da Cultura) e desenvolvida pela artista e arte-educadora Amanda Pinto, e conta com a produção da Contém Dança Cia – companhia de dança manauara. O projeto também tem o apoio da Universidade do Estado do Amazonas (UEA)/FACCI Centro de Investigação/Projeto Apoena.

A oficina terá a duração de 3 horas de aula por dia, e as inscrições podem ser feitas online mediante preenchimento de formulário disponibilizado na página oficial da oficina no Facebook (www.facebook.com/formarinformar/).

Esta é a primeira temporada de oficinas do Projeto Formar/Informar. Após a oficina ministrada por LíriaMorays, será realizada a oficina de Dramaturgia da Dança, com a professora e artista Dudude Hermann (MG), de 7 a 13 de novembro. No período de 21 a 27 de novembro, acontecerá a oficina “Danças e Novas Tecnologias”, com a professora e artista Bel Souza (BA).

A última oficina acontecerá de 5 a 11 de dezembro, sob o tema ‘Dança Afro’, e será conduzida pela professora de dança Leda Ornellas (BA). Maiores informações sobre as oficinas podem ser obtidas nos e-mails formar.informar2016@gmail.com; contemdancacia@gmail.com e pelo número (92) 98132-5345.

Com informações da assessoria