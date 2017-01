Projeto ‘A Toada’ relembra canções de Garantido e Caprichoso dos anos 80, 90 e 2000

Uma noite dançante e cheia de nostalgia é o que prometem os representantes do projeto ‘A Toada’, que vai relembrar as grandes toadas dos bois Caprichoso e Garantido, na próxima quinta-feira (2), a partir das 21h, no Lappa Bar, localizado na Rua Rio Mar, no Vieiralves, Zona Centro Sul de Manaus.

Os integrantes do grupo vão tocar as toadas que fizeram sucesso nos anos 80, 90 e 2000. O evento ainda vai contar com a participação dos cantores Klinger Araújo, Luciano Brasil e Vanessa Alfaia e também com a presença da porta estandarte do boi Caprichoso, Taynessa Costa Brasil.

O projeto surgiu da ideia do compositor do boi Garantido, Rafael Lacerda, e teve suas primeiras edições no Bardot Bar, onde homenageou nomes como Paulinho Sagrado, Tadeu Garcia e Ronaldo Barbosa, também marcaram presença nas edições Zezinho Corrêa, Márcia Siqueira e Arlindo Junior.

Os integrantes do ‘A Toada’ são Keandro Tavares (voz e violão), Rafael Lacerda (voz e percussão), Arlen Barbosa (piano e flauta) e Pituca (voz e atabaque). O couvert artístico será de R$ 15,00.

