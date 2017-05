Programas do INSS vão beneficiar os usuários no AM

Na segunda colocação entre os Estados que pior paga os benefícios do seguro social, o Amazonas foi contemplado com dois projetos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que tem o objetivo de modificar esse cenário negativo. Com status de programa pioneiro no Brasil, o Estado ganhou o INSS digital e como a ideia é aproximar a população dos serviços oferecidos pelo órgão, foi lançado, nesta sexta-feira (19), o retorno do PrevBarco aos rios do Amazonas.

De acordo com o gerente executivo do INSS, Clizares Santana, a meta nos próximos anos, é aumentar o índice de cobertura previdenciária e também o índice de benefícios pagos, gerando um incremento de, aproximadamente, R$ 7 bilhões a mais de reconhecimento de direito do Estado do Amazonas.

Clizares explicou que os projetos são importantes pelo fato de o Amazonas ter uma média de benefícios pagos bem abaixo da média nacional. A média nacional, segundo ele, é de 17%, e o Amazonas está apenas com 7,7%.

O Estado é imenso com quase 1,5 milhão de quilômetros quadrados, então é necessário fazer algo para expandir as ações do INSS na região. “Com os PrevBarcos, nós teremos condições de atender, quase, em sua totalidade os municípios do Amazonas. E hoje, eu considero um marco para o Estado o lançamento do INSS digital, que vai possibilitar ao cidadão dar entrada no seu benefício nos municípios”, esclareceu.

Para viabilizar o processo de adesão ao acesso ao benefício pela plataforma digital, Clizares informou que foi assinado um protocolo de intenções com a Associação Amazonense dos Municípios (AAM) e, na sequência, as cidades vão aderir ao termo de cooperação técnica e passarão a ganhar uma unidade do INSS para atendimento em todos os municípios do Amazonas de forma digital. “Hoje nós temos 27 agências do INSS, sete na capital e, desde o dia 2 de maio, nós multiplicamos a oferta na capital. Normalmente, o INSS oferecia 5 mil vagas de serviços agendados, mas agora, estamos ofertando 20 mil vagas e nosso tempo médio de espera do atendimento agendado caiu de 40 para dez dias”, disse Clizares Santana.

