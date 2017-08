Programação no Parque da Criança faz homenagem aos pais neste fim de semana

O Parque da Criança recebe 2 mil pessoas durante os finais de semana – Divulgação

O Parque Cidade da Criança realizará uma programação especial em homenagem aos pais neste final de semana, dias 12 e 13. Rodas de leitura, oficinas e um show em homenagem aos pais vão reunir e animar as famílias nessa data especial.

Além da programação voltada para atividades entre pais e filhos, será dada continuidade na Temporada de Teatro Infantil com o Espetáculo ‘No Mundo do Faz de conta’.

Atualmente, o Parque da Criança recebe 2 mil pessoas durante os finais de semana, com programação realizada de 14h às 20h, no sábado e domingo.

O parque está localizado na Avenida André Araújo, com entrada pela Rua Castro Alves, s/n, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul, e é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Programação

Sábado, 12/8

15h às 16h: Jogos lúdicos, na Praça de Alimentação.

16h30 às 19h: Roda de Leitura – Pai e Filho (a partir de 7 anos), na Biblioteca.

16h às 18h20: Oficina Pai e Filho – Colagem (1 a 5 anos), na Brinquedoteca.

17h às 18h: Temporada de Teatro Infantil com o Espetáculo ‘No Mundo do Faz de Conta’, no Teatrinho.

18h30 às 19h: Sessão de Fotos, no Teatrinho.

18h30 às 19h30: Show em Homenagem aos Pais, na Praça de Alimentação.

Domingo, 13/8

14h30 às 20h: Exposição de Quadrinhos, no Forte Apache.

15h às 17h: Gincana Pais e Filhos, na Praça de Alimentação.

16h às 18h30: Oficina Pai e Filho – Colagem e Música (1 e 5 anos), na Brinquedoteca.

16h às 17h: Oficina Pai e Filho – Colagem (A partir de 6 anos), na Biblioteca.

17h às 18h: Encontro com os Super Heróis, na Biblioteca.

17h às 18h: Histórias Cantadas, no Anfiteatro.

18h15 às 19h30: Show em Homenagem aos Pais, na Praça de Alimentação.

Com informações da assessoria

