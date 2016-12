Parque Cidade da Criança traz apresentações de musicais infantis

Além da presença do ‘Bom Velhinho’, o Natal no Parque Cidade da Criança traz, dentro da programação, diversas atrações e opções para a diversão da garotada nesta época do ano, a exemplo dos musicais.

Na quarta-feira, 21, às 18h, acontecerá a apresentação do Musical “A Magia do Natal”, onde os personagens contam uma história que mostra todos os símbolos natalinos e seus significados. O musical é dirigido por Socorro Andrade e Matheus Sabbá e tem duração de uma hora. “Tudo foi preparado com muito carinho para o público, os atores cantam e dançam ao vivo”, explica Socorro, que também é a diretora do Parque Cidade da Criança.

Já na quinta-feira, 22, às 18h, será a vez do musical “O Presente de Ariel”, que vai contar a história da primeira experiência da sereia Ariel no Natal com os humanos. A programação natalina do parque vai até sexta-feira, 23, com Oficina de Criatividade, Pintura Facial, Confecção de Bolas Natalinas e Presépio Vivo.

O Parque Cidade da Criança é administrado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e está localizado na Av. André Araújo S/N, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.