Programação do Dia da Consciência Negra tem homenagem a Elza Soares

A cantora Elza Soares, 79, será a homenageada deste ano do Troféu Raça Negra, que premia personalidades que lutam a favor da comunidade negra. A premiação será no dia 21 de novembro na Sala São Paulo, no centro da capital paulista.

O evento faz parte das comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no próximo domingo (20). A data serve para homenagear Zumbi dos Palmares, representante da resistência negra no país. Ele foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, local onde viviam escravos foragidos de engenhos.

Filha do operário Gomes Soares e da lavadeira Rosária Maria da Conceição, Elza teve uma infância pobre na favela Moça Bonita em Padre Miguel (hoje Vila Vintém), zona oeste da capital fluminense, e ainda pequena mudou-se para o bairro de Água Santa, onde foi criada. Ela foi casada durante 14 anos, entre 1968 e 1982, com o jogador futebol Mané Garrincha (1933-1983).

“É uma grande emoção receber o Troféu Raça Negra. Já recebi o prêmio de ‘voz do milênio’ pela BBC e isso já havia sido bastante importante. O Troféu Raça Negra tem outro significado, principalmente dentro de mim. Essa luta sempre foi muito forte na minha vida. Eu lutei para viver e para sobreviver. E hoje estou aqui recebendo essa homenagem. Hoje, a luta vai além. São os negros, as mulheres, os gays e tantos grupos que precisam ser representados. Eu me sinto honrada!”, afirmou Elza Soares.

Atualmente, a cantora faz turnê com o disco ‘A Mulher do Fim do Mundo’, que se transformou no mais premiado da cantora. O álbum uniu Elza a músicos da cena paulistana recente, com produção de Guilherme Kastrup.

A presidente do Troféu Raça Negra, Francisca Rodrigues, afirma que a escolha de Elza Soares como homenageada reforça a importância de seu trabalho, principalmente neste momento em que vêm ganhando mais destaque as discussões relacionadas ao empoderamento feminino.

“Elza Soares nos representa. Ela personifica a mulher negra, vitoriosa, que conseguiu conquistar o seu lugar mesmo em um universo ainda repleto de preconceitos relacionados à raça, gênero e condição social”.

Realizada pela Faculdade Zumbi dos Palmares e pela ONG Afrobras, a premiação também vai homenagear a presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, o Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, David Uip, o sambista Arlindo Cruz, a judoca medalhista de ouro na Rio-2016, Rafaela Silva, entre outros. No ano passado, o cantor Martinho da Vila foi o principal homenageado.

Festival Flinksampa

O Troféu Raça Negra integra o Festival FlinkSampa, festa de literatura e cultura afro que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro em São Paulo. A partir do lema ‘Eu quero liberdade’, a programação do festival inclui debates literários e sociais, lançamento de livros, mostra de cinema, palestras e outras atividades culturais.

A abertura do festival será realizada pelo diretor de Redação da Folha, Otavio Frias Filho, no dia 17, às 19h, no Memorial da América Latina, na zona oeste da cidade.

“O pilar central está relacionado à luta pelo direito do negro à liberdade física, de expressão individual e coletiva, de exercer qualquer trabalho ou profissão e, sobretudo, ao direito de ir e vir. O negro tem todo o direito de se movimentar em um mundo, embora muitos ainda sejam hostilizados, presos e até mortos, sem razão alguma”, afirma José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares.

Uma das principais atrações será a mesa de debate ‘Mulher e Liberdade: Empoderamento em Pauta’, que contará a participação de Kika Doné, militante política e organizadora da Marcha das Mulheres Negra 2015 e Aldenir Dida Dias, doutora em Ciências Sociais pela PUC-SP.

Também haverá um seminário sobre ‘Black Lives Matter Too: Comparando Liberdades e Interdições’, que abordará a truculência policial contra negros e a luta por direitos civis. A mesa contará com o diretor para assuntos internacionais da Rainbow/PUSH, Dr.James Gomez, a doutora em física pela University of Manchester Institute of Science and Technology, Dra. Sonia Guimarães, entre outros.

Para os amantes de cinema, o festival exibirá o filme ‘Menino 23- Infâncias Perdidas no Brasil’, do cineasta Belisário Franca, que concorre a uma das cinco vagas na categoria de melhor documentário do Oscar. Após a sessão, haverá debate sobre a Comissão da Verdade da Escravidão e sobre o filme, com a presença do diretor.

Os eventos são gratuitos e a programação completa pode ser conferida no site do FlinkSampa.

Folhapress