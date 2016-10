Programação diversificada marca o dia das crianças em Manaus. Confira!

O dia das crianças é comemorado nesta quarta-feira (12) e muitas atividades em alusão à data serão realizadas em diferentes zonas da cidade. Confira quais são:

UEA Cidadã

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Programa ‘UEA Cidadã’ irá promover uma ação de prevenção e promoção à saúde nesta quarta-feira (12), no Ministério Plenitude em Cristo, localizado na avenida da Compensa, nº. 180b, bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus.

As atividades ocorrerão das 14h às 17h, e serão desenvolvidas pelos acadêmicos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). De acordo com a coordenadora do Programa Márcia Costa, a programação contará com atividades lúdicas e aplicação de flúor para os pequenos.

“Nós iremos também distribuir brinquedos arrecadados para as crianças da comunidade, além disso vamos promover aferição de pressão arterial, glicemia, levantamento do índice de massa corporal, orientações sobre a prevenção de diabetes e de hipertensão”, disse.

Márcia Costa destacou que o UEA Cidadã é uma ação multiprofissional da UEA por meio de ações conjuntas de universitários com a comunidade, promove a melhoria da qualidade de vida.

Com os atendimentos, buscamos diminuir os encaminhamentos de alta complexidades para os hospitais. Ao detectar precocemente os pacientes com diabetes ou com problemas de pressão, eles podem tratar e controlar a doença mais rápido. Por isso, orientamos as pessoas antes que ela precise ir aos centros de saúde”, explicou.

Teatro Manauara

Nesta quarta (12), ‘O Fantástico Dia das Crianças’ é realizado no Teatro Manauara, a partir de 14h, com momentos lúdicos e de muita diversão. Na programação terá a leitura de histórias, encenações de adaptações de grandes clássicos infantis como ‘Uma invasão no Reino da Branca de Neve’ e ‘Os Saltimbancos e a Máquina’ e o ‘Show Trilhares de Sonhos’, que apresentará canções de sucessos da Disney, sob comando da Cia Trilhares. O mágico Davis, palhaços, personagens infantis como o ‘Flash’, ‘Mulher Maravilha’, ‘Cinderela e sua Fada Madrinha’ e ‘Miraculous’, brinquedos infláveis e brincadeiras também animarão a meninada na tarde de alegria.

Shopping Ponta Negra

O Shopping Ponta Negra oferece no Dia das Crianças, um circuito de brincadeiras, localizado na praça de evento, no primeiro piso (L1).

No espaço, a criançada poderá entreter-se com tobogã, brinquedão inflável, cama elástica e uma piscina de bolinhas. O circuito de brincadeiras permanece até o dia 24 de outubro e para ter acesso por vinte minutos, o valor é de R$15.

Nas salas de cinema no Cinépolis, localizado no terceiro piso (L3), entre as opções está o recém lançado ‘O Lar das Crianças Peculiares’. O filme é baseado no best-seller infantojuvenil ‘O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares’ e conta a história de Jake. O menino segue pistas em busca do passado de seu avô e acaba descobrindo um mistério que se estende por diferentes mundos e tempos.

Já no Heroes Play, também localizado no L3 do Shopping Ponta Negra, os visitantes encontram uma enorme variedade de brinquedos e jogos eletrônicos.

Parque da Criança

Princesas, príncipes, bruxas, a Turma da Mônica e super-heróis prometem animar o Parque Cidade da Criança, nesta quarta-feira (12), em dez programações gratuitas. Todos os personagens vão participar da programação que iniciará às 10h com atividades até às 20h.

Durante a manhã, a festa começará às 10h com o espetáculo ‘Dia das Crianças: Show da Luna’. Paralela a esta apresentação ocorre a oficina de criatividade de pintura facial, na biblioteca, e as aventuras na tirolesa.

A partir das 16h, os palhaços ‘Pitico e Chuvisco’ vão comandar as brincadeiras no palco do parque. No mesmo horário, na Vila Feliz, ocorre demonstração de wrestiling (luta olímpica).

Teatro Amazonas

O Coral Jovem do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro e a Camerata Amazônica se juntam no musical ‘Para Sempre Criança’, que será apresentado nesta quinta-feira (13), no palco do Teatro Amazonas, situado no Centro de Manaus. Com classificação livre e entrada gratuita, o espetáculo, que começa às 18h, fala da infância sob um aspecto diferente, trazendo para a reflexão temas como violência e exploração do trabalho infantil.

