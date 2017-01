Programação de férias nos Bilhares ainda dispõe de vagas

Crianças de 6 a 12 anos ainda podem participar da programação especial de férias do Parque Ponte dos Bilhares que vão acontecer do entre os dias 27 e 29 de janeiro. As inscrições podem ser feitas na administração do parque, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Os pais também poderão participar das atividades que estarão distribuídas entre a primeira e a segunda etapa, no horário das 15h às 20h, nos três dias. Serão ofertadas oficinas de desenho infantil e de pintura facial infantil, apresentação de teatro infantil, caça ao tesouro, jogos ambientais e shows de calouros, que poderá contar com a participação dos jovens e adultos que estiverem acompanhando as crianças, e bandas de vários ritmos.

As oficinas de desenho infantil serão destinadas a crianças de até oito anos, com temas ambientais como fauna e flora, personagens infantis, entre outros. A oficina acontecerá na Praça do Bonde, próximo à Praça da Fogueira, e poderá contar com a participação de até 60 crianças por dia. Já a oficina de pintura facial acontecerá na Sala do Serviço Social da Indústria (SESI), com o limite de até 40 crianças/dia. A criançada vai poder ter o rosto pintado com temas infantis.

No anfiteatro vão acontecer apresentações de espetáculos com temas infantis, encenados pelo grupo Oanse, e os shows de calouro. A caça ao tesouro vai acontecer ao longo da ciclofaixa do parque e poderá contar com até 100 crianças. Na Praça da Fogueira, acontecerão os jogos ambientais desenvolvidos pela equipe da Divisão de Educação Ambiental da Semmas. Todas as atividades contarão com a participação de monitores que vão interagir com as crianças, jovens e adultos presentes.

As atividades acontecerão simultaneamente e contarão com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Sesi, Sesc e grupos de ação social voluntários.

Com informações da assessoria