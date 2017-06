Programa tem aumento de 45% na oferta de bolsas para pós-graduação

A edição deste ano do Programa Bolsa Pós-Graduação (PBPG), da Prefeitura de Manaus, ofertará 6.679 vagas a estudantes de baixa renda que desejam cursar a primeira especialização com descontos de 50%, 75% e 100% nas mensalidades. O número é 45,9% superior ao total de bolsas disponibilizado no ano passado. As inscrições serão realizadas de 14 a 25 de junho.



Coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), o programa é voltado para graduados, residentes em Manaus, que tenham renda familiar per capita de até dois salários mínimos e meio, ou seja, R$ 2.342,50. Os interessados deverão se inscrever no portalespi.manaus.am.gov.br.

Além do número de bolsas – que no ano ano passado foi de 4.576 -, o PBPG também registou aumento no total de Instituições de Ensino Superior parceiras. Foram dez credenciadas este ano, quatro a mais do que na edição de 2016. São elas: La Salle, Martha Falcão, Santa Tereza, Fametro, Esbam, Nilton Lins, LeaNorte, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Fucapi e Uninorte.

“Queremos avançar cada vez mais e, vale ressaltar, que a Prefeitura não está desprendendo recursos nisso. Negociamos com essas entidades de ensino para que elas facilitem essas bolsas. É um programa vitorioso que transforma a Prefeitura em uma universidade virtual, com milhares e milhares de pessoas beneficiadas”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

O programa contempla cursos nas áreas de Educação, Comunicação, Administração, Direito, Psicologia e Engenharia e outras. “Ofertamos uma grande variedade de cursos para atender os graduados nas mais diversas áreas de conhecimento. O PBPG é uma grande oportunidade que a Prefeitura de Manaus viabiliza para quem deseja se especializar, mas está sem condições de custear seus estudos”, ressaltou a diretora-geral da Espi, Stela Cyrino.

Após as inscrições eletrônicas, a Espi fará o cruzamento das informações fornecidas pelos candidatos para anunciar os classificados. O resultado da primeira chamada está previsto para ser divulgado no dia 29 deste mês e a entrega de documentos está marcada para os dias 5 e 6 de julho.

Para garantir que toda a população tenha condições de se inscrever para concorrer a uma bolsa, a Prefeitura de Manaus firmou parceria com a Associação Amazonense de Centros de Inclusão Digital (AACID), que perimitirá que os candidatos utilizem 27 estabelecimentos associados, espalhados por todas as zonas da cidade, para realizar a inscrição eletrônica gratuitamente. A lista de credenciados está no site www.aacid.com.br.

Com informações da assessoria