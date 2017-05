Programa social distribui 165 mil litros de leite em Maués

Com mais de 165 mil litros de leite de soja produzidos e distribuídos gratuitamente, o Leve Leite, programa criado e custeado pela Prefeitura de Maués (a 258 Km de Manaus) para combater os altos índices de desnutrição infantil no município, completa dois meses nesta semana, consolidado como o maior projeto social do interior do Amazonas.

O programa atende diariamente – de segunda a sexta-feira – mais de 16 mil pessoas de baixa renda em todos os bairros da zona urbana e também os beneficiários de projetos sociais voltados para a terceira idade, além das pessoas cadastradas nas ações desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

O Leve Leite foi desenvolvido com base no relatório divulgado pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, sobre a situação nutricional das crianças de zero a cinco anos do município em 2016, e que indicam que 6% tem magreza acentuada, 10% estão muito abaixo do peso e 36% tem altura muito baixa para a idade.

Durante os três primeiros meses deste ano, a prefeitura, por meio de seus agentes sociais, visitou todas as famílias mauesenses inscritas em outros programas sociais como o Bolsa Família, para verificar a necessidade e a quantidade de moradores em cada residência antes de cadastrá-los no programa.

A produção do leite de soja é realizada por 40 técnicos na noite anterior à distribuição, que começa pontualmente às 7 horas em três postos de atendimento municipal e em outros seis locais disponibilizados pelos próprios moradores. Cada beneficiário/família recebe até três litros de leite por dia, engarrafados em recipientes reciclados.

De acordo com o aumento constante da demanda, o prefeito de Maués, Junior Leite, afirma que em breve, serão avaliadas a ampliação do programa com aquisição de novas máquinas e contratação de mais profissionais treinados para produzir o leite de soja.

“O Leve Leite é uma realidade que mostra o grande déficit nutricional não apenas em Maués, mas em todo o interior do Amazonas, tanto que já estamos repassando todas as informações necessárias para outros municípios nos procuram em busca de ajuda para implantar o programa em suas respectivas sedes”, destacou Junior Leite.

