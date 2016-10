Programa municipal vai auxiliar famílias de baixa renda na construção e reconstrução de moradias

A partir do mês de novembro, a população de baixa renda de Manaus poderá contar com um novo serviço da prefeitura para a construção de moradias. Por meio do ‘Sempre ao seu lado – Habitação’, o cidadão poderá solicitar o projeto técnico de construção e também reconstrução de sua casa e assim ter a base dos documentos necessários para dar entrada em seu imóvel e regularizá-lo junto aos órgãos públicos.

O Sempre ao Seu Lado faz parte do programa de habitação da Prefeitura de Manaus, por meio da Subsecretaria de Habitação e Assuntos Fundiários (Subhaf) da Casa Civil e será mais um dos meios empregados pela Prefeitura de Manaus para desburocratizar o processo de regularização de imóveis próprios na cidade. O projeto técnico das obras será preparado por engenheiros e arquitetos da prefeitura.

Além de incentivar população à regularização de seus imóveis, dentro de sua política de habitação, a prefeitura entregou nos últimos três anos e meio 204 unidades residenciais no Jorge Teixeira, zona Leste. As habitações foram entregues dentro do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus (Prourbis).

“Em 2013 foram entregues duas áreas habitacionais, sendo 68 apartamentos na área habitacional AH3 denominada Residencial Helso do Carmo Ribeiro e 20 apartamentos na AH1-A, chamada de Residencial Deputado Estadual Francisco Queiroz. Já em 2014, mais 116 unidades novas unidades foram entregues, ajudando a mudar a realidade dessas famílias, com 88 apartamentos inseridos no Residencial Avelino Pereira e 28 no Residencial Manoel Meireles. Destes, 14 são unidades mistas, criadas para atender as necessidades dos moradores do bairro que atuam na área de comércio”, explicou o subsecretário de Habitação do Município, José de Arimatéia.

Atualmente, a prefeitura aguarda a finalização de análise da Caixa Econômica para a seleção das famílias que vão morar no Residencial Cidadão Manauara 1, localizado no bairro de Santa Etelvina, zona Norte. Esta etapa de análise final dos beneficiários é toda do banco, sem interferência da prefeitura. O Residencial Manauara 1 está concluído e possui 784 apartamentos, divididos em torres. Cada apartamento possui 42m2, com dois quartos, sala de estar, cozinha e banheiro. A área externa do residencial possui área de lazer, quadras e equipamentos esportivos.

Outras ações

Dentro da Política de Regularização Fundiária da Prefeitura, foram entregues 3.100 títulos definitivos, possibilitando aos proprietários a comprovação de posse de seus imóveis.

“A Prefeitura está buscando diminuir cada vez mais o déficit habitacional em Manaus. Nós já estamos planejando a construção de mais mil apartamentos, com expectativa de 4 mil pessoas no local que será denominado Cidadão Manauara 2, também localizado na zona Norte. Já existe um terreno disponível e o projeto está aprovado pelos órgãos competentes. Já há também a empresa vencedora da licitação. Estamos apenas aguardando o repasse dos recursos para darmos início na obra”, explicou o subsecretário.

Com informações da assessoria