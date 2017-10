Programa de trainees seleciona talentos em processo seletivo

Estão abertas até o dia 29 de outubro, as inscrições para o processo seletivo do Programa de Trainees Laureate Brasil. Neste ano, a seleção contará com uma novidade que ocorrerá, exclusivamente, por meio de uma plataforma interativa desenvolvida de forma pioneira para a empresa.

No total, são 7 oportunidades para profissionais com até dois anos de formado e que devem ter disponibilidade para residir em outras cidades. Os aprovados vivenciarão ainda um job rotation pelas instituições que integram a Laureate Brasil em São Paulo (Complexo Educacional FMU/FIAM-FAAM, Universidade Anhembi Morumbi e EAD Laureate), Manaus (UniNorte), Salvador (Unifacs), Natal (UnP), Porto Alegre (UniRitter e Fadergs), Rio de Janeiro (IBMR), Recife (UniFG) e João Pessoa (FPB).

Os jovens terão uma experiência personalizada desde o início e serão estimulados a vivenciar determinadas situações para serem avaliados de acordo com os seus comportamentos, reações e conhecimentos técnicos.

