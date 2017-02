Programa de saúde itinerante inicia atendimentos de fevereiro

O Programa Saúde Manaus itinerante foi reestruturado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e a partir de agora vai atender com mais conforto os moradores de áreas periféricas da capital que precisam de exames e consultas ainda não oferecidos nessas áreas ou para os quais há grande demanda nas unidades tradicionais de saúde.

Dez unidades móveis passam a atender os usuários, sendo quatro unidades de Saúde da Mulher, quatro de Saúde Odontológica e duas Médico-Laboratoriais, cada uma com capacidade para até 110 atendimentos por dia. Os distritos a contar com os primeiros serviços Programa no mês de fevereiro são o Leste e o Centro-Oeste, onde haverá atendimentos até o próximo dia 14.

Nas Unidades de Saúde da Mulher serão oferecidos exames preventivos do câncer de colo uterino (papanicolau), mamografia e ultrassonografia (abdominal total e superior, transvaginal, pélvica, obstétrica, vias urinárias, tireoide, mama e próstata, via abdominal).

As Unidades de Saúde Médico-Laboratoriais oferecerão consultas generalistas, consultas pediátricas, coleta de material para exames de laboratório e dispensação de medicamentos. E as Unidades de Saúde Odontológica estarão oferecendo atendimentos odontológicos ambulatoriais.

A secretária da Semsa, em exercício, Lubélia Sá Freire, explica que o principal objetivo do serviço itinerante é facilitar o acesso a exames de rotina, com atendimento mais aos usuários, especialmente aqueles que residem em locais onde a estrutura de atendimento de saúde ainda não está instalada, como nas novas ocupações habitacionais, e onde a demanda é muito grande e o tempo de espera maior que o ideal.

“O Programa vem sendo incrementado a cada ano, visando atender às necessidades específicas de determinados públicos e regiões geográficas”, reforçou.

Neste início de fevereiro, as Unidades Móveis de Saúde da Mulher estarão em quatro bairros. Uma Unidade estará, até o dia 10, no bairro Tancredo Neves (rua Turmalina azul, antiga Rua da Paz, ao lado da UBS Maria Leonor Brilhante, que ficará responsável pela entrega dos exames). Outra Unidade fará atendimentos até o dia 13 no Grande Vitória, na rua Democracia, 1708 (em frente à Igreja Universal, próximo à rua Eldorado), tendo como referência para a entrega dos exames a UBS Alfredo Campos. Uma terceira Unidade estará até o dia no Conjunto Viver Melhor I, segunda etapa (rua Araraboia, lago azul), com entrega dos exames de mamografia na UBS José Figlioulo. A quarta Unidade estará, até o dia 14, no Nova Esperança (rua dos Canudos, ao lado da quadra do Cophasa), com entrega dos exames de mamografia na UBS Leonor de Freitas.

As Unidades Móveis de Saúde Odontológicas estarão em três bairros. Uma delas ficará junto à Unidade de Saúde da Mulher, no bairro Nova Esperança, até o dia 8 de fevereiro. Outra Unidade estará, até o próximo dia 7, no bairro Lírio do Vale 2 (avenida Central, esquina com a Rua 15, ao lado da quadra de esportes), onde também haverá uma Unidade Móvel de Saúde Médico-Laboratorial. E, na Redenção, até o dia 9 de fevereiro, na rua Sucupira, esquina com a rua Santa Clara, também estarão uma Unidade Móvel de Saúde Odontológica e uma e uma Unidade Móvel de Saúde Médico-Laboratorial.

Documentos

Para realizar os exames é necessário em qualquer das Unidades Móveis é necessário apresentar cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), comprovante de residência, Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) e, no caso de mamografia, requisição médica para as mulheres que têm menos de 50 anos.

Com informações da assessoria