Programa de qualificação busca aumento de exportações da Zona Franca de Manaus

Foto: Divulgaçao

Buscar caminhos alternativos ao modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) pode ser uma solução para as constantes crises que ameaçam o modelo e a economia do Amazonas. Com esse objetivo, foi lançado na terça-feira (15), em Manaus, o núcleo operacional local do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM).

Com sede na unidade 6 do Centro Universitário do Norte, o projeto tem previsao para capacitar 146 empresas para atuar no mercado internacional até janeiro de 2019 e conta com apoio do Centro Internacional de Negócios (CIN/AM), Sebrae, Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Suframa.

Crise

Para o vice-presidente da FIEAM, Nelson Azevedo , o Amazonas foi o que mais sofreu as consequências da crise brasileira e que precisa de soluções.”Sabemos que os bens de consumo duráveis não precisam ser trocados constantemente, isso dificulta as vendas. As pessoas que têm recursos estão com os pés atrás e as outras estão endividadas. Temos necessidade de buscar caminhos alternativos ao modelo Zona Franca de Manaus (ZFM). Um desses é a exportação de produtos da nossa riquíssima floresta amazônica, com aproveitamento dos recursos naturais de maneira sustentável. Não tenho dúvida, temos vários exemplos de produtores que lutam em busca desse objetivo e com certeza o PEIEX vai ajudar bastante nesse sentido”, disse Azevedo.

De acordo com o gestor de projetos da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Paulo Roberto da Silva, o programa vai fazer diagnóstico e capacitação das empresas, e também colocar à disposição do Amazonas todas as suas ações de promoção comercial, que é levar os produtos e serviços para potenciais compradores internacionais.

Em 2016, mais de 13 mil empresas foram atendidas pela Apex-Brasil em todo o país, sendo apenas 33 empresas do Amazonas. Segundo Paulo Roberto da Silva, o Amazonas tem potencial para aumentar esse quantitativo.

“Nós temos aqui a Zona Franca, a biodiversidade brasileira, em grande parte concentrada nesse estado, um mundo de oportunidades aqui. E nós da APEX acreditamos que podem ser exploradas. E, por isso, a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos, espera fazer a sua parte para tentar, se não reverter, ao menos amenizar a queda das exportações com as ações do núcleo e suas parcerias”, disse o gestor.

Leia mais:

Sérgio Fontes discute segurança com empresários na Fieam

Fieam busca parcerias internacionais para estreitar ações de investimento no AM

Curso de logística e gerenciamento de conflitos estão com inscrições abertas na Fieam