Programa Bolsa Universidade contempla mais de 9 mil estudantes; veja a lista

A prefeitura de Manaus anunciou, na tarde desta sexta-feira (18), os nomes dos 9.088 estudantes de baixa renda considerados habilitados a receber benefícios do Programa Bolsa Universidade (PBU) para estudar em 2017.

A lista dos aprovados foi anunciada em solenidade realizada no auditório Paulo Quintanilha, da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão que gere os programas municipais de socioinclusão.

Confira a lista AQUI.

A próxima etapa é a fase de recursos, que acontece nos dias 21 e 22 de novembro. O passo seguinte é a entrega de documentos dos estudantes aprovados, que acontece entre os dias 23 e 25, na sede da Espi, à avenida Professor Nilton Lins, 3259, Bloco D, Parque das Laranjeiras.

Foram mais de 43,7 mil estudantes inscritos no edital 2017/1 do PBU, que ofereceu 13.031 bolsas de estudo. Lançado no dia 1º de novembro, no Diário Oficial do Município (DOM), o PBU começou a receber as inscrições no dia 3 de novembro, encerrando o processo no dia 15.

Entrega de documentos

A diretora-geral da Espi, Luiza Bessa Rebelo, lembra que a entrega das documentações começará já na próxima semana.

“Não basta ser contemplado, ele [o estudante classificado no programa] tem que levar a documentação que consta no edital, para que ele possa assegurar sua vaga”, diz Luiza, que ressalta que, na ausência da entrega de documentos, o candidato é imediatamente eliminado.

Com informações da assessoria