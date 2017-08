Programa Bolsa Idiomas tem mais de 13 mil inscritos

O número de candidatos teve um aumento de 15% em relação ao primeiro processo seletivo – Divulgação

O Programa Bolsa idiomas registrou um total de 13.365 inscrições no segundo processo seletivo do ano. Nesta edição, a oferta é de 12.125 bolsas de estudo de 50%, 75% e 100% em dez instituições de ensino de línguas estrangeiras da capital.

Agora, a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), que gerencia o programa, fará o cruzamento dos dados informados pelos inscritos para chegar à lista de contemplados, que deve ser divulgada ainda esta semana.

“Essa etapa mostra todo o comprometimento da Espi em selecionar aqueles alunos que se enquadram no perfil atendido pelo programa e, assim, fazer valer o propósito maior do Bolsa Idiomas, que é oportunizar o estudo de uma língua estrangeira para quem não tem condições de pagar um curso”, afirmou a diretora geral da Escola, Stela Cyrino.

O número de candidatos teve um aumento de 15% em relação ao primeiro processo seletivo do PBI em 2017, realizado entre fevereiro e março, que registrou 11.624 inscritos.

“Isso nos mostra que a população entende a importância de aprender outro idioma e abraça essa oportunidade que a Prefeitura de Manaus concede”, completou Stela.

O PBI é voltado para pessoas com 16 anos de idade ou mais, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio e possuam renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. As inscrições foram realizadas de 8 a 20 deste mês.

Com informações da assessoria

