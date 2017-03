Profissionais do interior do AM recebem treinamento para atendimento de vítimas de violência sexual

Profissionais de saúde do interior do Amazonas serão capacitados pelas equipes da maternidade municipal Moura Tapajoz para o atendimento a mulheres que sofreram qualquer tipo de violência sexual. A capacitação é fruto de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Manaus e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) para a implantação, nos municípios amazonenses, do Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Savvis).

Os primeiros treinamentos começaram a ser oferecidos nesta terça-feira (28/03) a 15 profissionais (psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e médicos) de Lábrea e Boca do Acre, que permanecem na capital até quinta-feira (30/03). Ao longo do ano, outros 18 municípios irão enviar suas equipes para capacitação. A Moura Tapajoz é a única instituição autorizada a representar o Ministério da Saúde na capacitação para implantação de Savvis no Amazonas.

O secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão Neto, explica que a parceria firmada entre a Prefeitura e a FVS atende à necessidade de qualificar os municípios para a correta assistência às vítimas de violência sexual. “Nossos profissionais são, reconhecidamente, especializados neste tipo de atendimento e desenvolvem um trabalho de alto nível nos diversos protocolos necessários ao acompanhamento das vítimas”, declarou Homero.

As aulas oferecidas às equipes do interior do Estado serão teóricas e práticas e no conteúdo serão apresentados os protocolos de atendimento aos casos de violência sexual, que incluem a atenção humanizada às vítimas e o preenchimento correto da notificação de violência.

Segundo a chefe do Núcleo de Prevenção a Riscos à Saúde por Causas Externas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Thalita Guedes, os participantes irão conhecer os aspectos psicológicos do primeiro atendimento, a compreensão e a dinâmica familiar de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, a assistência farmacêutica para a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e HIV e, ainda, a prevenção da gravidez indesejada e o aborto legal.

“Em casos de abortamento legal, as vítimas passam a ser atendidas no Hospital da Mulher Dona Lindu, e uma das nossas visitas programadas será neste hospital com a intenção de completar a sequência de atividades dentro do conteúdo programático da capacitação”, declarou Thalita.

Ainda de acordo com Thalita Guedes, a programação de treinamento prevê a capacitação de dois municípios a cada mês. De 25 a 27 de abril serão capacitados os profissionais de Borba e Manacapuru. De 30 de maio a 1º de junho, Barcelos e Autazes, e de 27 a 29 de julho, Manicoré e Guajará. Em agosto, de 29 a 31, serão capacitados Tefé e Novo Aripuanã e em setembro (de 26 a 28), Rio Preto da Eva e Santa Izabel do Rio Negro. De 30 de outubro a 1º de novembro, a capacitação será para São Paulo de Olivença e Silves, e de 28 a 30 de novembro, para Benjamim Constant e Apuí.

Com informações da assessoria