Professores prometem protesto na próxima quarta-feira

Professores da rede pública do Amazonas vão paralisar na próxima quarta-feira (15) para aderirem ao ato nacional, contra as reformas da Previdência e trabalhista, propostas pelo governo federal. A manifestação acontecerá em frente à sede do governo, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste, a partir das 8h. Na ocasião, os docentes tentarão se reunir com o governador José Melo para discutirem a data-base da classe e as perdas salariais que já acumulam mais de 25%.

De acordo com um dos coordenadores do movimento, Lambert Melo, no último dia 24, os professores decidiram em assembleia geral buscar o diálogo sobre as questões que envolvem os reajustes salariais dos últimos três anos, diretamente com o governador, tendo em vista o resultado negativo da reunião ocorrido no dia 22 de fevereiro.

“Sabemos da importância da educação para o governador. Diante deste fato, acreditamos que o nosso pedido de reunião será acatado e que não precisaremos unir as nossas reivindicações locais com a nacional, no ato da quarta-feira”, disse Lambert.

O professor explicou que a data-base deste ano venceu no dia 1º de março e que o secretário de educação, mesmo ciente da pauta, preferiu não se posicionar sobre o assunto.

Além disso, a categoria vem tentando negociar com a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM), os saldos de 2015 e 2016. Como não houve avanços nas tratativas, a única alternativa foi procurar o governador José Melo.

