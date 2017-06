Professores do AM terão encontro sobre uso de tecnologia no ensino da Língua Portuguesa

Com a temática “O uso das tecnologias no ensino da Língua Portuguesa”, considerada muito importante para otimizar o aprendizado e as práticas pedagógicas em sala de aula, principalmente entre os jovens, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC), realiza no início da tarde desta quarta-feira (21) a partir das 13h, o “Encontro de Professores de Língua Portuguesa”, destinada aos docentes da rede estadual de ensino da capital e do interior.

Além dos palestrantes conceituados, o evento contará com momentos culturais e relatos de experiências dos professores da Rede, sobre o uso das tecnologias no Ensino da Língua Portuguesa.

Os palestrantes

Dentre os palestrantes, o Secretário Executivo da Capital da SEDUC, doutor Carlos Antônio Magalhães Guedelha, ministrará sobre a “Interface da Língua Portuguesa e da Literatura e o uso das Tecnologias”. Guedelha é doutor em Linguística, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC, 2013), com área de concentração em Teoria e Análise Linguística e linha de pesquisa em cognição e uso. Experiente na área da educação, Guedelha também tem doutorado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam), mestre em Sociedade e Cultura pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), entre outros títulos.

O Secretário Executivo Adjunto Pedagógico da SEDUC, doutor Marcus Túlio Tomé Catunda fará a palestra sobre o Panorama da Língua Portuguesa no Amazonas. Com licenciatura em Letras pela Ufam, Catunda é especialista em Gestão Ambiental (Utam/UEA), mestre em Administração (Universidade Federal de Pernambuco) e doutor em Língua Portuguesa, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Muito conhecido nas redes sociais pela sua interação com o que acontece na atualidade, o professor doutor Sérgio Freire vai ministrar a palestra sobre “O uso das tecnologias no ensino da Língua Portuguesa”. Doutor em Linguística pela Universidade Federal de Campina (Unicamp), Freire também é mestre em Letras e licenciado em Letras – Língua Inglesa, ambos pela Ufam.

Com informações da assessoria.