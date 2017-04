Professores de Teatro da UEA participam de evento com Mulheres Indígenas

Fomentar o diálogo das sociedades indígenas e não indígenas através das mulheres, dar visibilidade às articulações políticas nas associações e, sobretudo, aos papéis que exercem na política indígena e na geração de renda. Esses são os objetivos do “Suwë pë Kõkamõu: Arte, Cultura e Articulação de Mulheres Indígenas”.

O evento reunirá 10 mulheresYanomami da associação AMY -Kumirãyõma, localizada na região do Rio Cauaburis – Amazonas, e acontecerá de 4 a 8 de abril em diversos pontos de Manaus, como Escola Superior de Artes e Turismo (Esat/UEA), Museu da Amazônia, no Largo de São Sebastião, Centro de Artes (Caua) e Minicampus da Ufam. Os eventos são gratuitos.

A programação contará com exposições dos artesanatos, oficinas de pinturas corporais e roda de conversa com as mulheres Yanomami. A programação conta, ainda, com a mesa redonda “Tecendo histórias: mulheres indígenas agentes de sua cultura, economia e articulações políticas”, composta por indígenas de várias etnias da Amazônia. (Tikuna, Macuxi, Dessana, Baré, Tucano, Tariano, Witota e Yanomami).

De acordo com a mestranda, Maryelle Morais, o evento vai possibilitar a comercialização dos artesanatos das mulheres. “Mas, também, propicia discussões e problematizações da luta indígena a partir da perspectiva das mulheres”, elencou.

Visando também construir um ambiente de diálogo entre os saberes indígenas, a antropologia e a arte na região do Amazonas, o evento contará com palestra e oficina da Professora da Unicamp Dra. Verônica Fabrini e também com a mestranda em Artes da Cena (Unicamp) Arami Marschner.

O evento foi idealizado pelas Mulheres Yanomami da associação Amy-Kumirãyõma, sendo organizado pela Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas-PPGAS/UFAM, Maryelle Inacia Morais Ferreira, junto ao diretório de pesquisa do curso de Teatro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) Tabihuni/CNPq e o Museu da Amazônia (Musa).